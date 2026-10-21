Панатинайкос излезе с остра позиция след арестите за уредени мачове в Гърция

Гръцкият гранд Панатинайкос публикува официално изявление след задържането на президента на Гръцката федерация по баскетбол Вангелис Лиолиос, рефери и други лица, заподозрени в мащабно разследване за уговорени срещи и нелегални залагания.

От атинския клуб подчертаха, че в продължение на години са понасяли сериозни щети и несправедливости заради съдийски отсъждания, дирижирани от фигурите в центъра на скандала. От ръководството на Панатинайкос обявиха, че ще потърсят правата си по съдебен път, за да получат финансова и морална компенсация за отнетите успехи.

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"Години наред Панатинайкос бе подложен на възмутителни съдийски решения от страна на точно определени лица, които бяха назначавани за мачовете в разрез с правилата. Клубът загуби титли, беше принуден да играе пред празни трибуни и плати стотици хиляди евро под формата на глоби. Всичко това се случи само защото собственикът Димитрис Янакопулос публично разобличава и говори открито за скандалните практики, които всички виждат, но предпочитат да премълчават", заявяват от клуба.

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