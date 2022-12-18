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Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-и успех и 4-ото място в Русия

  • 18 дек 2022 | 17:39
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Селекционерът на мъжкия национален отбор на Българи по волейбол за мъже Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-и успех в Суперлигата на Русия.

Вицешампионите от Новобисибрск постигнаха важна победа като гост над Урал в Уфе с 3:0 (25:21, 25:20, 25:23) в мач от 13-ия кръг.

Мачът бе пряк дуел за 4-ото място във временното класиране. 

Така възпитаниците на Пламен Константинов изместиха от 4-ата позиция Урал.

Локомотив има вече в актива си 28 точки (10 победи, 4 загуби) и мач повече.Урал е 5-и с актив от 26 точки (9 победи, 4 загуби).

Сръбският диагонал Дражан Лубурич изигра изключителен мач за гостите и заби 18 точки (1 ас, 1 блок, 70% ефективност в атака - +14).

Илиян Кураев добави още 10 точки (1ас, 5 блока, 36% ефективност в атака - +3).

Дмитирй Лизик и Омар Курбанов записаха по 9 точки.

Евгений Рибаков бе най-резултатен за Урал с 16 точки. Егор Феоктисов добави още 10 точки.

УРАЛ (УФА) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 0:3 (21:25, 20:25, 23:25)

УРАЛ: Максимилиано Кавана 2, Евгений Рибаков 16, Егор Феоктисов 10, Амирхосейн Есфандиар 9, Алексей Самойленко 2, Александър Гуцалюк 3 - Владимир Шишкин-либеро (Роман Жос, Игор Фролов, Роман Поталюк)

Старши треньор: ЮРИЙ ЛИСИЦКИЙ

Треньор: АНТОН МАЛИШЕВ

ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев, Дражен Лубурич 18, Юрий Бережко 6, Омар Курбанов 9, Дмитрий Лизик 9, Илияс Куркаев 10 - Роман Мартинюк-либеро (Иля Казаченков, Александър Костадинов 1)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

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