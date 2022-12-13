Хебър се раздели с опитен бранител

Футболният Хебър се раздели официално със защитника Пламен Крумов, съобщиха от клуба от Пазадржик.

"Централният защитник - Пламен Крумов, прекрати своя договор с ФК Хебър по взаимно съгласие. Благодарим му за времето, през което носеше зелената фланелка и му пожелаваме успех", написаха от Хебър.

37-годишният Пламен Крумов има богата кариерата до момента, като в България е играл последователно за Локомотив (София), Загорец (Нова Загора), Рилски спортист, Миньор (Перник), Черноморец (Бургас), Берое, Левски, Славия, Локомотив (Пловдив), Арда, Царско село и Хебър.



Защитникът е бил футболист още на арменския Бананц и румънските Конкордия и Университатя Клуж.