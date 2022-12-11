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Локомотив (Новосибирск) с 8-и успех в Русия в мач №300 на Пламен Константинов

  • 11 дек 2022 | 17:27
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Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Пламен Константинов записа впечатляващо постижение начело на клубния си тим.  

Днес Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) в своя мач №300 начело на сибиряците.

Днес Локомотив победи трудно у дома Газпром-Югра (Сургут) с 3:2 (25:17, 23:25, 25:14, 25:26, 15:11) в мач от 12-ия кръг на Суперлигата на Русия.

Пламен Константинов с мач №300 начело на Локомотив (Новосибирск)
Пламен Константинов с мач №300 начело на Локомотив (Новосибирск)

Любопитна подробност е, че Газпром-Югра (Сургут) е първият руски клуб, на който 49-годишният Пламен Константинов бе треньор в Русия.

Успехът бе 8-и за вицешампионите от началото на сезона и с актив от 22 точки (8 победи, 4 загуби) “железничарите” заемат 5-о място във временното класиране.

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