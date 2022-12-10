Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пламен Константинов е Треньор №1 на 11-ия кръг в Суперлигата на Русия

Пламен Константинов е Треньор №1 на 11-ия кръг в Суперлигата на Русия

  • 10 дек 2022 | 15:19
  • 367
  • 0
Пламен Константинов е Треньор №1 на 11-ия кръг в Суперлигата на Русия

Слекеционерът на мъжкия национален отбор на България за мъже Пламен Константинов, който води вицешампиона Локомотив (Новосибирск), бе избран за Треньор №1 на 11-ия кръг в Суперлигата на Русия.

В този кръг Локомотив победи драматично като гост Факел в Новий Уреногой с 3:2 и записа 7-и успех от началото на сезона. 

Трима волейболисти на Локомотив също попаднаха в Идеалния отбор на кръга: Омар Курбанов, Илияс Куркаев и Иля Казаченков.

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) със седми успех в Русия
Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) със седми успех в Русия

По-рано Пламен Константинов бе избран и за Треньор №1 и на 9-ия кръг.

Гледай волейбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Шампионската лига за мъже и жени и Световното клубно първенство за жени, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Волейбол

ЦСКА завърши полусезона с победа в Казанлък

ЦСКА завърши полусезона с победа в Казанлък

  • 9 дек 2022 | 21:16
  • 1753
  • 3
Дея спорт даде само гейм на Черно море в Efbet Супер Волей

Дея спорт даде само гейм на Черно море в Efbet Супер Волей

  • 9 дек 2022 | 21:08
  • 1776
  • 1
Левски без проблеми срещу Пирин в Efbet Супер Волей

Левски без проблеми срещу Пирин в Efbet Супер Волей

  • 9 дек 2022 | 20:47
  • 1546
  • 0
Монтана остана начело след лесна победа над Славия

Монтана остана начело след лесна победа над Славия

  • 9 дек 2022 | 20:29
  • 1628
  • 5
Благотворителен турнир по волейбол подготвят в Силистра

Благотворителен турнир по волейбол подготвят в Силистра

  • 9 дек 2022 | 15:41
  • 865
  • 0
Парма привлече диагонала Християн Димитров

Парма привлече диагонала Християн Димитров

  • 9 дек 2022 | 13:00
  • 1156
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ще успее ли Англия да защити амбициите си, детронирайки световния шампион Франция?

Ще успее ли Англия да защити амбициите си, детронирайки световния шампион Франция?

  • 10 дек 2022 | 07:45
  • 6060
  • 43
Отбраната на Мароко е стабилна, но дали може да удържи разигралите се португалци?

Отбраната на Мароко е стабилна, но дали може да удържи разигралите се португалци?

  • 10 дек 2022 | 07:25
  • 5350
  • 37
Кирил Котев ще бъде новият спортен директор в ЦСКА 1948

Кирил Котев ще бъде новият спортен директор в ЦСКА 1948

  • 10 дек 2022 | 14:14
  • 2558
  • 4
Спонсор взима 30% от акциите на Левски и покрива задълженията към НАП

Спонсор взима 30% от акциите на Левски и покрива задълженията към НАП

  • 10 дек 2022 | 07:17
  • 33636
  • 92
Наско Сираков: Не можем да кажем, че със сигурност Левски ще има нов собственик

Наско Сираков: Не можем да кажем, че със сигурност Левски ще има нов собственик

  • 10 дек 2022 | 11:02
  • 8805
  • 25

Видео акценти

Волей Рената - Перуджа 0:3

Волейбол

Волей Рената - Перуджа 0:3
Тренто - Пейкан 3:1

Волейбол

Тренто - Пейкан 3:1
ЦСКА пречупи шампиона Хебър с 3:2 като гост

Волейбол

ЦСКА пречупи шампиона Хебър с 3:2 като гост
Минас - Пейкан 3:1

Волейбол

Минас - Пейкан 3:1
Льо Кане - Алба Блаж 3:2

Волейбол

Льо Кане - Алба Блаж 3:2
Тежка загуба за Марица срещу Хемик

Волейбол

Тежка загуба за Марица срещу Хемик