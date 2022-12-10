Пламен Константинов е Треньор №1 на 11-ия кръг в Суперлигата на Русия

Слекеционерът на мъжкия национален отбор на България за мъже Пламен Константинов, който води вицешампиона Локомотив (Новосибирск), бе избран за Треньор №1 на 11-ия кръг в Суперлигата на Русия.

В този кръг Локомотив победи драматично като гост Факел в Новий Уреногой с 3:2 и записа 7-и успех от началото на сезона.

Трима волейболисти на Локомотив също попаднаха в Идеалния отбор на кръга: Омар Курбанов, Илияс Куркаев и Иля Казаченков.

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) със седми успех в Русия

По-рано Пламен Константинов бе избран и за Треньор №1 и на 9-ия кръг.

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