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"Трето полувреме" преди Испания-Германия
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Всички резултати от ББЛ А и ББЛ Б група

  • 27 ное 2022 | 20:08
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Всички резултати от ББЛ А и ББЛ Б група

Ето и всички резултати от мачовете този уикенд: 

ББЛ А група 

Запад 
Енигма Фойерверк – Левски София 2022 – 65:75 
Политехника – Правец – 79:78 

Изток 
Ънстопабъл – Шумен -2 – 74:89 
ИУ – Светкавица – 74:55 

Юг 
Хасково – Раковски – 125:65 
Вихър Айтос – Пловдив Мамбас – 82:51 
Хебър – Локомотив Пловдив – 103:65 

Център 
Чавдар Троян – Видабаскет – 76:72 
Дунав Русе – Локомотив Горна Оряховица – 77:60 

ББЛ Б група 

Запад 
Йънг бойс София – София Викингс – 96:47 

Изток 
Консуматорите – Шоутайм Б – 66:74 
Черно море Викудха – МУ Варна – 63:60 
Калиакра – Ънстопабъл Б – 54:76 
Спортбаскет ГТ – Bay Kings Varna – 67:65 
Светкавица Б – Черноморец Балчик – 55:44 

Юг 
Олимпия Ямбол – Атлетик 95 Куклен – 76:52 
Рогош – Димитровград 2020 – 34:87 
Пловдив баскетбол – Хебър Б – 71:79 

Център 
Локомотив Горна Оряховица Б – Ударникъ – 67:81 
Зограф Трявна – Гочита – 51:67 
Дрийм тийм Троян – Canes – 81:54

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