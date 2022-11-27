Всички резултати от ББЛ А и ББЛ Б група
Ето и всички резултати от мачовете този уикенд:
ББЛ А група
Запад
Енигма Фойерверк – Левски София 2022 – 65:75
Политехника – Правец – 79:78
Изток
Ънстопабъл – Шумен -2 – 74:89
ИУ – Светкавица – 74:55
Юг
Хасково – Раковски – 125:65
Вихър Айтос – Пловдив Мамбас – 82:51
Хебър – Локомотив Пловдив – 103:65
Център
Чавдар Троян – Видабаскет – 76:72
Дунав Русе – Локомотив Горна Оряховица – 77:60
ББЛ Б група
Запад
Йънг бойс София – София Викингс – 96:47
Изток
Консуматорите – Шоутайм Б – 66:74
Черно море Викудха – МУ Варна – 63:60
Калиакра – Ънстопабъл Б – 54:76
Спортбаскет ГТ – Bay Kings Varna – 67:65
Светкавица Б – Черноморец Балчик – 55:44
Юг
Олимпия Ямбол – Атлетик 95 Куклен – 76:52
Рогош – Димитровград 2020 – 34:87
Пловдив баскетбол – Хебър Б – 71:79
Център
Локомотив Горна Оряховица Б – Ударникъ – 67:81
Зограф Трявна – Гочита – 51:67
Дрийм тийм Троян – Canes – 81:54
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