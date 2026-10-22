Кауай Ленърд се завърна в Торонто с разгром над Чикаго

Кауай Ленърд реализира 23 точки при завръщането си за Торонто, Скоти Барнс и Иманюел Куикли добавиха по още толкова, а Раптърс надиграха категорично Чикаго Булс със 135:92 в първия мач от новия сезон в НБА и за двата състава.

Ар Джей Барет допринесе с 20 точки, а ДжаКоби Уолтър се отчете с 10 за канадския тим, който водеше през целия двубой и не позволи на съперника нито за миг да поведе в резултата.

Ленърд завърши с 5 успешни от 17 опита от игра, включително 2 от 6 от тройката, но показа пълна прецизност от наказателната линия с 11 от 11. Двукратният носител на приза за най-добър защитник в лигата записа четири от общо 15-те откраднати топки за домакините, преди да седне на пейката 8:12 минути преди края на срещата.

Kawhi MAKING PLAYS on both ends in his Raptors return 😤 Sinks a 3. Steal & assist. https://t.co/UDY9bih0lI — NBA (@NBA) October 22, 2026

Баскетболистите на Чикаго допуснаха 27 грешки, които доведоха до 35 точки за Торонто. Дебютантът на Булс в НБА Кейлъб Уилсън сгреши при девет притежания на топката. Домакините отбелязаха почти толкова точки само през първата четвърт (43), колкото Чикаго събра за цялото първо полувреме (44).

Scottie Barnes vs. Chicago Bulls 10/21/2026 23 PTS | 8-19 FG | W 135-92 https://t.co/rbJoqg4VBy — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) October 22, 2026

Матас Бузелис вкара 17 точки за Булс, а Уилсън добави 16, стреляйки 7 от 21 от игра и 1 от 8 зад арката. Норман Пауъл и Джейлин Смит отбелязаха по 15 точки. Отборът на гостите показа слаба стрелба от дистанция, като вкара едва 4 от своите 36 опита за три точки. Пауъл бе единственият играч на Чикаго с повече от една тройка, реализирайки 2 от 6.

Ленърд откри мача с точна тройка още при първия си изстрел, след което пропусна следващите осем опита, преди да се разпише с изтегляне назад в самия край на втората четвърт.

Immanuel Quickley vs. Chicago Bulls 10/21/2026 23 PTS | 6-13 FG | W 135-92 https://t.co/edGQ95VKT8 — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) October 22, 2026

Крилото бе привлечен от Сан Антонио в Торонто преди кампания 2018/19 и изведе Раптърс до историческа шампионска титла, след което премина в Лос Анджелис Клипърс. Торонто си върна звездата с трансфер през изминалото лято след разследване за заобикаляне на тавана на заплатите, довело до тежки наказания за клуба от Лос Анджелис.

Бившият ас от НБА Серж Ибака, който бе съотборник на Ленърд в шампионския състав на Торонто през 2019 година, наблюдаваше срещата от местата край паркета, точно срещу скамейката на Раптърс.

В петък Чикаго гостува на Милуоки, докато Торонто пътува за визита на Вашингтон.

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