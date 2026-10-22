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Атланта съсипа треньорския дебют на Шон Суини в Орландо

  • 22 окт 2026 | 09:29
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Атланта съсипа треньорския дебют на Шон Суини в Орландо

Атланта Хоукс откри новия сезон в НБА с впечатляващ успех като гост над Орландо Меджик със 132:125. В герой за победителите се превърна Никийл Александър-Уокър, който наниза 31 точки, включително две ключови тройки в заключителните секунди на срещата.

Дайсън Даниълс и Джейлън Джонсън също имаха сериозен принос за успеха, записвайки по 20 точки в актива си. Си Джей Маккълъм добави 19 точки, а Арън Уигинс се включи с 16 от пейката за гостите.

За тима на Орландо Паоло Банкеро изигра изключителен мач, завършвайки с „дабъл-дабъл“ от 35 точки и 10 асистенции при отлична стрелба – 10 успешни от 12 опита от игра. Това обаче не стигна на Меджик, които допуснаха шеста поредна загуба от този съперник и развалиха треньорския дебют на Шон Суини начело на отбора. Франц Вагнер и Уендъл Картър-младши добавиха по 22 точки за домакините.

Въпреки че в началото изоставаше с двуцифрен пасив, съставът на Атланта преобърна събитията във втората четвърт с две безответни серии от по 12:0 точки. „Ястребите“ надиграха съперника си с 44:29 в този период и се оттеглиха на почивката с преднина от 72:62.

След паузата Банкеро поведе домакините в серия от 11:0 точки и с кош и фаул изведе Орландо напред при 98:95 две минути преди края на третата част.

Ключов момент настъпи 4:27 минути преди финалната сирена при резултат 120:117 за Атланта. Джейлън Джонсън получи нарушение в атака след удар с лакът в лицето на Дезмънд Бейн, което щеше да бъде неговото шесто лично. Старши треньорът на гостите Куин Снайдър обаче оспори съдийското решение. Повторенията показаха първоначален фаул на Бейн, отсъждането бе отменено и Атланта запази преднината си до самия край.

Точка на спора сложи Александър-Уокър. Гардът първо реализира тройка и направи жест към трибуните в зала „Киа Сентър“ да замълчат, а след това реализира далечен изстрел от над седем метра, с който даде на Атланта преднина от 128-123 при оставащи 51 секунди до края.

В следващите срещи в петък Атланта гостува на Шарлът, докато Орландо приема състава на Минесота.

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