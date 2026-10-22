Антъни Едуардс изригна с 45 точки, Минесота разгроми Маями и помрачи дебюта на Янис

Антъни Едуардс наниза девет тройки и завърши с впечатляващите 45 точки, за да се нареди до най-големите величия в историята на НБА, а Минесота Тимбъруулвс развали дебюта на Янис Адетокунбо за Маями Хийт с категоричен успех със 131:106 в сряда вечер.

ЛаМело Бол се отличи с 21 точки в първия си мач за „вълците“.

Едуардс, който на старта на миналия сезон отбеляза 41 точки срещу Портланд, стана едва третият баскетболист в историята на лигата след Уилт Чембърлейн и Майкъл Джордан с поне 40 точки в повече от един откриващ мач. Чембърлейн постига това в четири поредни кампании (от 1959 до 1962 г.), докато Джордан записва подобни постижения през 1986, 1989 и 1995 г.

ANTHONY EDWARDS. PURE DOMINATION 🤯 Ant dropped 45 in the Wolves' first game of the season 🍿 https://t.co/HdmtyKeN3q — SportsCenter (@SportsCenter) October 22, 2026

За Минесота, която печели шести от последните си осем мача на старта на сезона, Джейдън Макданиълс вкара 17 точки, Айо Досунму добави 16, а Джонатан Куминга се включи с 12. Руди Гобер доминираше под коша с 15 борби, докато Едуардс оформи дабъл-дабъл с 10 овладени топки. Гостите напълно надиграха съперника си от далечна дистанция (63 срещу 24 точки от тройката) и при борбите (52 срещу 34).

Jaden McDaniels vs. Miami Heat 10/21/2026 17 PTS | 8-11 FG | W 131-106 https://t.co/GRVM4RYaIC — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) October 22, 2026

Адетокунбо отбеляза 35 точки преди да бъде отстранен за шест лични нарушения в първия си двубой за Маями, като 21 от тях реализира още през първото полувреме. Крилото бе точен при 13 от 19-те си опита от игра и овладя 6 борби, но това не бе достатъчно да спаси домакините. Бам Адебайо прибави 15 точки за Хийт, които допускат поражение на старта на кампанията за трети пореден сезон - прецедент, случвал се едва за трети път в историята на франчайза.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO GOES FROM HALFCOURT TO A DUNK WITHOUT A SINGLE DRIBBLE 🤯 https://t.co/otpviA4P1I — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 22, 2026

Минесота пое контрола върху мача със силна шестминутна серия от края на второто и началото на третото полувреме. С поредица от 23:7 авансът на гостите скочи от само една точка до комфортното 78:61. По време на този натиск Едуардс и Бол отбелязаха общо 17 точки, докато „горещите“ пропуснаха шест от девет стрелби и допуснаха четири грешки.

Макар че Маями успя да намали изоставането си до осем точки в средата на третата четвърт, тимът от Минеаполис сломи съпротивата им със смазваща нова серия от 45:23, в която Едуардс реализира 18 точки, а баскетболистите на Маями пропуснаха 11 от своите 12 опита за тройка.

В следващия си мач в петък Минесота гостува на Орландо, докато Маями посреща у дома отбора на Детройт.

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