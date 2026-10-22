Антъни Дейвис с блестящ дебют за Вашингтон при победа над Милуоки

Антъни Дейвис направи запомнящ се дебют с екипа на Вашингтон Уизардс, отбелязвайки 34 точки и овладявайки 12 борби при успеха със 128:116 срещу Милуоки Бъкс в откриващия и за двата отбора мач от новия сезон в НБА.

Срещата противопостави два отбора, тръгнали в коренно различни посоки. Столичани привлякоха Дейвис и Трей Йънг през миналата кампания, а след това избраха Ей Джей Дибанса под номер едно в драфта. В същото време Бъкс се разделиха с дългогодишния си лидер Янис Адетокунбо през лятото.

Дибанса пропусна двубоя заради контузия в глезена, но Дейвис, който лекуваше травма след идването си и не игра през миналия сезон, бързо спечели публиката. Още преди края на първата четвърт залата огласяше скандирания „Най-полезен играч“ по адрес на крилото.

Anthony Davis WENT OFF in his Wizards debut! 🧙‍♂️ 34 PTS (game-high) 🧙‍♂️ 12 REB (game-high) 🧙‍♂️ 4 AST 🧙‍♂️ 2 STL Washington picks up the win at home 👏 https://t.co/raQ8neXbuM — NBA (@NBA) October 22, 2026

Въпреки силния индивидуален старт на новата си звезда, Уизардс пропуснаха 18 от първите си 22 опита от тройката и догонваха в резултата през по-голямата част от срещата. Обратът настъпи в началото на последната четвърт, когато след забивка на Деандре Ейтън Вашингтон поведе с 97:96. Този момент постави началото на серия от 21:4, извела домакините до аванс от 111:98 при оставащи 7:26 минути.

Anthony Davis getting MVP chants 8 minutes into the season. "This might have never happened in Capital One Arena." https://t.co/j2KNdtZl4M — Underdog NBA (@UnderdogNBA) October 21, 2026

През второто полувреме Вашингтон реализира 63% от стрелбите си от игра и надигра съперника си със 77:60 за тази част от мача. Трей Йънг допринесе значително за успеха, завършвайки с 20 точки и 13 асистенции.

Peep Deandre Ayton on the bench 😂 Fun is being had #ForTheDistrict https://t.co/P7CNObqE7j — DC Sports Experience (@DCsportsXP) October 22, 2026

За Милуоки Тайлър Хиро се отчете с 24 точки, а Хайме Хакес-младши добави 22. И двамата пристигнаха в тима като част от сделката, изпратила Адетокунбо в Маями. Двубоят бе и официален дебют начело на Бъкс за старши треньора Тейлър Дженкинс, който преди това водеше Мемфис Гризлис.

В следващите си мачове в петък Милуоки приема Чикаго, докато Вашингтон е домакин на Торонто.

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