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Берое 2016 записа 6-а победа в Efbet Супер Волей и се изкачи на второто място

  • 25 ное 2022 | 19:43
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Берое 2016 записа 6-а победа в Efbet Супер Волей и се изкачи на второто място

Волейболистите на Берое 2016 (Стара Загора) записаха 6-а победа в Efbet Супер Волей и се изкачиха на второ място във временното класиране.

Старозагорци се наложиха убедително като гост над Славия с 3:0 (25:17, 25:17, 25:22) в столичната зала “Панайот Пондалов” в първия мач от 8-ия кръг.

Възпитаниците на Мирослав Живков имаха пълно предимство в срещата и само в третата част “белите”играха малко по-равностойно.

Така Берое вече има в актива си 18 точки (6 победи, 2 загуби) и се изравни на върха с лидера Левски София, който също има 18 точки, но и мач по-малко.

Славия пък допусна 7-а загуба и с актив от 2 точки е на предпоследното 11-о място.

Диагоналът Спас Байрев стана най-резултатен за Берое с 15 точки (2 блока, 59% ефективност в атака - +5). Стефан Иванов добави още 9 точки (1 ас, 1 блок).

Руси Желев (2 блока) и Алексей Землянко (4 блока, 80% ефективност в атака - +8) добавиха по още 8 точки за старозагорци.

Апостол Боянов (1 ас, 1 блок) и Виктор Недялков (1 ас, 1 блок) се отличиха с по 10 точки за “белите”.

В следващия 9-и кръг Берое е домакин на Монтана на 4 декември от 18,30 часа, а Славия гостува на Марек Юнион Ивкони в Дупница на 2 декември от 18,00 часа.

СЛАВИЯ - БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 0:3 (18:25, 17:25, 22:25) 
СЛАВИЯ: Вилиян Хаджиев 2, Виктор Недялков 10, Апостол Боянов 10, Димитър Божилов 5, Виктор Бодуров 1, Стивън Димитров 7 - Алекси Мицев-либеро (Георги Костадинов 2, Николай Градинарски, Цветослав Николовски, Адриан Тодоров) 
Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ 
БЕРОЕ: Константин Нечев 1, Спас Байрев 15, Стефан Иванов 9, Руси Желев 8, Алексей Землянка 8, Венцислав Рагин 6 - Мартин Иванов-либеро (Кристиян Петров-либеро, Денимир Димитров, Дейвид Барутов) 
Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.

СНИМКИ: NVL/Startphoto.bg

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