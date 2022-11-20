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  3. Антов: Вървим в хубава посока, Люксембург беше много труден съперник

Антов: Вървим в хубава посока, Люксембург беше много труден съперник

  • 20 ное 2022 | 18:12
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Защитникът на България Валентин Антов заяви след нулевото равенство срещу Люксембург, че “трикольорите” вървят в правилна посока.

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“Мачът беше различен. Бяха ни излезли много високо. Играхме един срещу един през целия мач. Както те, така и ние имахме положения. Получи се хубав мач. Интензитетът беше много по-висок. Биехме по-високо, както и те нас. Получиха се много картони, но нямаше грубости. Вървим в една много хубава посока, развиваме се, придобиваме някакъв стил. Люксембург беше много труден съперник. Имахме положения, и те имаха. Вървим добре. Готови сме март месец да се борим”, заяви Антов.

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