Дунав 0:0 Спартак (Плевен)

Дунав и Спартак (Плевен) играят при резултат 0:0 в последен мач от 17-ия кръг на Втора лига. Двубоят на градския стадион в Русе е от 14:30 ч. и е ръководен от Георги Иванов.

"Драконите" са в серия от 5 поредни шампионатни срещи без успех, докато плевенчани влизат в сблъсъка със самочувствие, след като постигнаха две последователни победи.

Ако тимът на Красимир Бислимов спечели трите точки днес, ще се изкачи до втората позиция.

ДУНАВ 0:0 СПАРТАК (ПЛЕВЕН)

ДУНАВ: 1. Цветелин Енчев, 7. Кристиан Тасков, 22. Стоян Предев, 70. Георги Вълчев, 88. Димитър Тодоров, 11. Диян Димов (К), 15. Кристиян Господинов, 8. Станислав Вълчев, 45. Джан Хасан, 66. Никола Колев, 20. Йордан Димитров



СПАРТАК (ПЛЕВЕН): 12. Богомил Цинцарски, 17. Алекс Георгиев, 5. Иво Върбанов (К), 6. Виктор Иванов, 22. Бруно Франко, 8. Клаубер Сантана, 19. Мартин Стоилов, 10. Васил Шопов, 20. Момчил Кузманов, 9. Стефан Христов, 24. Преслав Антонов