Всички резултати от ББЛ А и Б група
Ето и още резултати от мачовете този уикенд:
ББЛ А група
Запад
Фаб Файв – Левски София 2022 – 90:87
Изток
Светкавица – Шумен -2 – 74:78
Юг
Пловдив Мамбас – Раковски – 100:51
Локомотив Пловдив – Вихър Айтос – 55:89
Академик Пловдив -2 – Хасково – 74:96
Хебър – 3.6.9 Баскетболен клуб – 106:76
ББЛ Б група
Запад
ТНС – Евробаскет – 66:55
Лъвовете 2013 – Политехника Б – 51:87
Волтрон Б – Левски 68:104
София Викингс – Ахил – 75:69
Юг
Димитровград 2020 – Асеновец 2005 – 75:74
Олимпия Ямбол – Пловдив Баскетбол – 77:51
Атлетик 95 Куклен – Рогош – 54:59
Хебър Б – Кралете на долината – 90:69
Център
Предаторс – Зограф Трявна – 0:20
Ударникъ – Дрийм Тийм Троян – 47:70
Гочита – Canes – 62:73