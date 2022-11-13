Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Всички резултати от ББЛ А и Б група

Всички резултати от ББЛ А и Б група

  • 13 ное 2022 | 20:25
  • 579
  • 0
Всички резултати от ББЛ А и Б група

Ето и още резултати от мачовете този уикенд: 

ББЛ А група 

Запад 
Фаб Файв – Левски София 2022 – 90:87 

Изток 
Светкавица – Шумен -2 – 74:78 

Юг 
Пловдив Мамбас – Раковски – 100:51 
Локомотив Пловдив – Вихър Айтос – 55:89 
Академик Пловдив -2 – Хасково – 74:96 
Хебър – 3.6.9 Баскетболен клуб – 106:76 

ББЛ Б група 

Запад 
ТНС – Евробаскет – 66:55 
Лъвовете 2013 – Политехника Б – 51:87 
Волтрон Б – Левски 68:104 
София Викингс – Ахил – 75:69 

Юг 
Димитровград 2020 – Асеновец 2005 – 75:74 
Олимпия Ямбол – Пловдив Баскетбол – 77:51 
Атлетик 95 Куклен – Рогош – 54:59 
Хебър Б – Кралете на долината – 90:69 

Център 
Предаторс – Зограф Трявна – 0:20 
Ударникъ – Дрийм Тийм Троян – 47:70 
Гочита – Canes – 62:73

Още от Баскетбол

Португалия измести България от върха в група „F“

Португалия измести България от върха в група „F“

  • 13 ное 2022 | 21:22
  • 867
  • 0
Хасково взе своето в Пазарджик

Хасково взе своето в Пазарджик

  • 13 ное 2022 | 20:22
  • 443
  • 0
Шумен-2 остави Светкавица без победа от началото на сезона

Шумен-2 остави Светкавица без победа от началото на сезона

  • 13 ное 2022 | 20:20
  • 349
  • 0
На Запад: Фаб Файв удари Левски София 2022

На Запад: Фаб Файв удари Левски София 2022

  • 13 ное 2022 | 20:18
  • 425
  • 0
Монтана се справи с Шампион 2006

Монтана се справи с Шампион 2006

  • 13 ное 2022 | 19:59
  • 733
  • 0
Трогателно видео след мача Кипър-България стана хит в мрежата

Трогателно видео след мача Кипър-България стана хит в мрежата

  • 13 ное 2022 | 19:33
  • 1443
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 шокира Лудогорец с брилянтен гол на Кирилов и помогна на ЦСКА - София в битката за върха

ЦСКА 1948 шокира Лудогорец с брилянтен гол на Кирилов и помогна на ЦСКА - София в битката за върха

  • 13 ное 2022 | 18:46
  • 52370
  • 547
Любо Пенев видя странични фактори: Позволиха ни да вземем само точка

Любо Пенев видя странични фактори: Позволиха ни да вземем само точка

  • 13 ное 2022 | 19:46
  • 13735
  • 47
Берое излъга Локо (София) в "Надежда" и продължи възхода си под ръководството на Николай Киров 

Берое излъга Локо (София) в "Надежда" и продължи възхода си под ръководството на Николай Киров 

  • 13 ное 2022 | 17:08
  • 26035
  • 61
Локомотив (Пд) се върна на победния път и остави Хебър с празни ръце

Локомотив (Пд) се върна на победния път и остави Хебър с празни ръце

  • 13 ное 2022 | 14:38
  • 28533
  • 20
България удържа борбени кипърци и запази шансове за първото място в група "F"

България удържа борбени кипърци и запази шансове за първото място в група "F"

  • 13 ное 2022 | 18:06
  • 17215
  • 22

Видео акценти

Черноморец се завърна на победния път

Баскетбол

Черноморец се завърна на победния път
Трогателно видео с кипърски баскетболист стана хит в мрежата

Баскетбол

Трогателно видео с кипърски баскетболист стана хит в мрежата
България удържа борбени кипърци и запази шансове за първото място в група "F"

Баскетбол

България удържа борбени кипърци и запази шансове за първото място в група "F"
Панатинайкос в първа домакинска победа в Евролигата

Баскетбол

Панатинайкос в първа домакинска победа в Евролигата
Микс - Волтрон 100:67

Баскетбол

Микс - Волтрон 100:67
Портланд продължава със силното си представяне в НБА

Баскетбол

Портланд продължава със силното си представяне в НБА