Голдън Стейт търси начини как да се раздели с Порзингис

Ръководството на Голдън Стейт Уориърс търси начини, по които да се раздели с центъра Кристапс Порзингис, съобщи ESPN.

"Войните" дадоха нов двугодишен договор на стойност 40 милиона долара на 31-годишния латвиец това лято, но заради здравословните му проблеми изобщо не е ясно дали и кога той ще се завърне в игра, както и за колко време, ако това изобщо се случи.

След като дълго време Порзингис беше ваден от игра за "мистериозно" заболяване, наскоро той бе диагностициран с постурален ортостатичен тахикардиен синдром (ПОТС) - състояние, при което има рязко повишаване на пулса с над 30 удара в минута при изправяне от седнало или легнало положение. Заболяването по всяка вероятност е резултат от прекарания от Порзингис Ковид-19.

Добрата новина за Голдън Стейт е, че договорът на Порзингис лесно може да бъде трансфериран към друг отбор. Латвиецът ще получи 20 милиона долара през този сезон, при всяко положение, но евентуалният му нов тим ще има възможност да прекрати контракта още след края срещу минимална компенсация, уточнява ESPN.

Порзингис бе избран под номер 4 в драфта през 2015 година от Ню Йорк Никс. Впоследствие той игра за Далас Маверикс, Вашингтон Уизардс, Бостън Селтикс и Атланта Хоукс, като с "келтите" спечели и титлата в НБА. Той има едно участие в "Мача на звездите" през 2018 година, а кариерните му показатели са 19,5 точки и 7,6 борби средно на мач.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google