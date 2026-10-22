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Ямбол подава ръка на 9-годишния Борил

  • 22 окт 2026 | 15:34
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Ямбол подава ръка на 9-годишния Борил

Баскетболен клуб Ямбол ще дари по 1 евро от всеки продаден билет за домакинския си мач срещу Балкан в подкрепа на лечението на 9-годишния Борил, обявиха от клуба.

Двубоят от Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) ще се играе на 23 октомври от 18:00 часа в ямболската спортна зала „Диана“.

Момчето е диагностицирано с остеосарком – злокачествен тумор на костта, а необходимата сума за лечението му в Германия е непосилна за семейството му. От клуба призовават привържениците да подкрепят отбора и благотворителната кауза, като присъстват на срещата и помогнат за набирането на средства за лечението на детето.

„Баскетболът е повече от игра. Той е отбор, съпричастност и подкрепа в трудните моменти. А когато едно дете се бори за своето здраве и бъдеще, всички можем да бъдем част от неговия отбор!“, написаха от клуба. Информация за начините за допълнителна подкрепа на Борил е публикувана на официалната страница на БК Ямбол във Фейсбук.

Благотворителната акция не е първата, организирана от ямболския клуб. По време на контролна среща с Черно море Тича в предсезонната подготовка бяха събрани 843,55 евро в поставените кутии за лечението на 13-годишната Дария, припомня БТА.

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