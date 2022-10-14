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Всички срещу Хебър, епизод II

  • 14 окт 2022 | 07:19
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Ветераните на Дея спорт изглеждат най-близо до тигрите, битката за полуфиналите се очертава да е ожесточена

„Едва ли този сезон някой може да бутне Хебър, който изглежда с доста голяма преднина пред останалите.“ Тези думи на Сашо Попов до голяма степен характеризират онова, което предстои да се случи в Суперлигата през този сезон. Волейболното ни първенство ще стартира в петък, но поне на хартия изглежда така, сякаш има предрешен шампион в посока Пазарджик. И това не е много трудно за разгадаване, предвид страхотната селекция за втора поредна година, която тигрите сформираха.

Наличието на повече от половин дузина бивши национали, огромният опит, както и самочувствието, с което разполага в състава си Камило Плачи, сочи именно в тази посока. Всичко различно от втори пореден златен требъл за Хебър ще се счита

Хебър призовава феновете си за подкрепа на Суперкупата
Хебър призовава феновете си за подкрепа на Суперкупата

за провал в Пазарджик

Но това не означава, че останалите клубове нямат право да мечтаят и да заявят своите претенции към трона на хегемона от миналия сезон. Дори и най-класната селекция има своите пробойни. А събирането на суперзвезди винаги е било нож с две остриета. През миналата година пробивът в Шампионска лига още в началото на есента обедини по невероятен начин страховитите имена в Хебър. Сега обаче провал в опита да се повтори този успех може да бъде и намек в друга посока. Дали ще се случи, предстои да разберем.

Левски се цели в медалите, чужденците пропускат мача с Монтана
Левски се цели в медалите, чужденците пропускат мача с Монтана

Но вглеждайки се към другите клубове, то има 3-4 състава, които ще се надяват на сходна развръзка. Най-опасни изглеждат ветераните, които са събрани в Дея спорт. Бургаският тим продължава своята възходяща работа по отношение на селекцията, като събра близнаците Братоеви с Николай Учиков, а към тях може да прибавим и още 2-3 доста прилични имена, с които отборът наистина да заприлича на реален претендент, измествайки от тази позиция доскорошния хегемон Нефтохимик. Не е изключено тази година червените от Бургас

да играят втора цигулка

на съседите си, макар също да направиха тим, който да е достоен за спечелване на медал.

И като говорим за такива, в тази позиция се намират отново от Монтана. Даниел Пеев продължава работата си в града, а пореден бронз няма да е изненада, ако бъде спечелен от неговия тим. Претенции обаче ще имат и от ЦСКА. Макар събрани в последния месец и изградени основно от волейболисти, които са пред пенсия или пък се връщат от такава, армейците сглобиха наистина доста приличен отбор. С обявяването на последния си спонсор във вторник пък червените направиха така, че финансово да са обезпечени, при това за по-дълъг период от 9 месеца. Това със сигурност ще позволи на Сашо Попов да заработи по-спокойно и

без постоянно да се оглежда

за поредната фактура, която се налага да плати.

Добруджа, Левски, Берое, Марек и Пирин Разлог също ще се включат в развалянето на някоя и друга сметка. Водени от Николай Желязков, сините имат аргументите си за участие в плейофите, дори и с доста подмладен състав. Най-опасни обаче изглеждат в Добрич и Стара Загора, където събраха интересни имена, с които да търсят своето място под слънцето. Малко по-назад в претенциите си пък ще бъдат от Разлог и в Дупница, където Найден Найденов също ще работи предимно с млади момчета.

С оглед селекциите си в най-неизгодни позиции на този етап стоят Черно море и Славия. За белите

ще бъде истинско чудо

ако успеят да запазят мястото си в Суперлигата ни и през следващия сезон. Северин Димитров не е магьосник и макар в школата на клуба винаги да се е работило добре, само с голобради момчета няма да може да направи нещо повече, от това да вземе някоя и друга „бонус“ победа.

Хари ЛАТИФЯН, "Тема Спорт"

ОТБОРИТЕ, СУПЕРЛИГА 2022/2023

ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК

Шампион: 3 пъти

Носител на Купата на България: 3 пъти

Носител на Суперкупата на България: 3 пъти

Нови: Илия Петков, Иван Латунов, Добромир Димитров, Александър Туш (Ав), Трифон Лапков, Николай Николов, Петър Премович (Сър)

Напуснали: Гьорги Гьоргиев (СМак), Дейвид Кръстев, Теодор Тодоров, Брадли Гънтър (Кан), Николай Къртев, Иван Станев, Стойко Ненчев

Състав

Име Роден на Ръст Пост

3. Илия Петков 10.10.1996 201 Ц

5. Иван Латунов 29.06.1990 202 Ц

6. Якопо Масари (Ит) 06.02.1988 186 П

7. Добромир Димитров 07.07.1991 195 Р

8. Александър Туш (Ав) 19.11.1992 186 Р

9. Мартин Симеонов 04.04.1989 190 П

11. Виктор Йосифов 16.10.1985 204 Ц

12. Петър Каракашев 11.02.1991 183 Л

13. Теодор Салпаров 16.08.1982 185 Л

14. Пламен Шекерджиев 21.05.1998 198 П

15. Тодор Алексиев 21.04.1983 205 П

16. Трифон Лапков 01.02.1996 200 Д

18. Николай Николов 29.07.1986 206 Ц

20. Петър Премович (Сър) 12.09.1994 200 Д

Ст. треньор: Камило Плачи (Ит)

Прогноза: 1-2 място

НЕФТОХИМИК

Шампион: 5 пъти

Носител на Купата на България: 5 пъти

Носител на Суперкупата на България: 4 пъти

Нови: Иван Станев (треньор), Душан Лопар (Сър), Матей Михайлович (Слвн), Аксел Трухчев (Фр), Георги Петров, Ивайло Великов, Симеон Добрев, Георги Чалъков, Петър Бъчваров, Красимир Георгиев

Напуснали: Николай Желязков (треньор), Юлиус Фиркал (Слвк), Николай Учиков, Александер Туш (Ав), Мартин Иванов, Венцислав Рагин, Николай Колев, Венцислав Трифонов

Състав

Име Роден на Ръст Пост

2. Любослав Телкийски 24.08.2001 197 Р

3. Ивайло Великов 13.03.1988 207 Ц

4. Симеон Добрев 15.04.2001 175 Л

5. Душан Лопар (Сър) 08.02.1991 203 Ц

6. Калоян Балабанов 06.08.1998 195 П

7. Георги Чалъков 29.04.1990 212 Ц

9. Иван Станев 07.07.1985 190 Р

11. Петър Бъчваров 10.12.1991 210 Ц

12. Тодор Димитров 06.04.2001 199 П

13. Ивайло Лалов 23.03.1992 177 Л

14. Матей Михайлович (Слвн) 02.07.1991 200 Д

15. Красимир Георгиев 13.02.1995 205 Ц

17. Георги Петров 18.08.1999 196 П

18. Аксел Трухчев (Фр) 29.04.1995 196 П

Ст. треньор: Иван Станев

Прогноза: 3-5 място

МОНТАНА

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Радослав Попов, Павел Душков, Денислав Бардаров, Филип Палгут (Слвк), Теодор Тодоров, Георги Левенов, Стефан Узунов, Георги Митов, Мирослав Градинаров

Напуснали: Жулиен Георгиев, Луис Видал (Куб), Максимилиян Талер (Ав), Виктор Рамон (Куб), Стефан Георгиев, Методи Методиев, Стефан Чавдаров

Състав

Име Роден на Ръст Пост

1. Радослав Попов 17.02.1994 192 П

2. Павел Душков 04.06.1992 200 Ц

4. Мартин Божилов 04.11.1988 189 Л

5. Денислав Бардаров 05.03.2003 200 П

6. Георги Елчинов 01.20.1990 195 П

7. Филип Палгут (Слвк) 23.09.1991 201 Р

8. Любослав Симеонов 12.06.1995 194 Д

9. Димитър Калчев 05.20.1996 190 П

10. Теодор Тодоров 01.09.1989 208 Ц

11. Георги Левенов 11.10.1998 197 Ц

12. Стефан Узунов 26.06.2000 185 Р

14. Георги Митов 27.07.2003 181 Л

17. Мирослав Градинаров 10.02.1985 203 Д

18. Мартин Кръстев 09.02.1995 202 Ц

Ст. треньор: Даниел Пеев

Прогноза: 3-5 място

ДЕЯ СПОРТ БУРГАС

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Стефано Патриарка (Ит), Самуил Вълчинов, Николай Учиков, Мартин Иванов, Валентин Братоев, Димитър Василев, Стефан Чавдаров, Димитър Дулчев

Напуснали: Виталий Василиев (Рус), Стипе Перич (Хър), Гейдж Уорсли (САЩ), Леон Тончев, Теодор Каменов, Андрей Николов, Красимир Гайдарски, Георги Петров, Мирослав Димитров, Леон Тончев

Състав

1. Георги Братоев 21.10.1987 203 Р

2. Стефано Патриарка (Ит) 23.07.1987 207 Ц

3. Борислав Николов 07.06.2003 192 Р

4. Тодор Вълчев 18.01.1989 193 Д

6. Самуил Вълчинов 21.12.2001 200 П

7. Николай Учиков 13.04.1986 207 Д

8. Иван Дунков 21.12.2002 187 Л

9. Мартин Иванов 04.02.1992 185 Л

10. Валентин Братоев 21.10.1987 200 П

11. Денис Чавдаров 13.12.1992 201 Ц

12. Димитър Василев 26.12.2001 190 П

13. Стефан Чавдаров 26.07.1995 203 Ц

16. Димитър Дулчев 02.12.1996 200 Д

Ст. треньор: Венцислав Симеонов

Прогноза: 1-2 място

ПИРИН РАЗЛОГ

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Дейвид Кръстев, Ерик Стоев, Дафин Коцаков, Даниел Мицин, Кристиян Алексов, Теодор Каменов, Кристиян Сланчев, Мартин Мандаров

Напуснали: Спас Байрев, Петър Петров, Георги Ганджов, Константин Нечев, Александър Симеонов, Димитър Праматаров, Виктор Копанаров, Васил Атанасов, Константин Калоянов

Състав

1. Дейвид Кръстев 18.04.1999 200 Д

2. Ерик Стоев 10.04.2003 195 П

3. Любомир Агонцев 26.07.1987 184 Р

4. Дафин Коцаков 06.12.1995 188 Л

5. Даниел Мицин 18.05.2005 192 Р

6. Кристиян Алексов 09.04.2003 192 П

7. Теодор Каменов 08.11.2003 197 П

8. Стилиан Делибосов 19.02.2005 196 Ц

9. Кристиян Сланчев 09.03.2005 183 Л

11. Благовест Катранджиев 04.10.1981 200 П

12. Мартин Юруков 19.04.2002 208 П

13. Костадин Гаджанов 18.03.1986 215 Ц

14. Мартин Мандаров 13.04.2005 194 П

Ст. треньор: Благовест Катранджиев

Прогноза: 6-10 място

ЛЕВСКИ

Шампион: 15 пъти

Носител на Купата на България: 14 пъти

Нови: Николай Желязков (треньор), Алехандро Торо (Арж), Игор Юдин (Авл), Стоил Палев

Напуснали: Андрей Жеков (треньор), Александър Николов, Самуил Вълчинов, Гордан Люцканов, Владимир Станков, Боян Йорданов, Дамян Колев

Състав

1. Симеон Николов 11.24.2006 192 Р

2. Томислав Русев 11.08.2005 206 Ц

3. Лазар Бучков 12.05.2004 199 Ц

4. Алехандро Торо (Арж) 20.07.1989 190 П

5. Светослав Гоцев 31.08.1990 202 Ц

6. Игор Юдин (Авл) 17.06.1987 198 П

8. Кристиян Титрийски 06.05.2005 199 Д

9. Владимир Гърков 02.10.2003 198 П

10. Стоил Палев 21.05.2003 187 Р

13. Александър Къндев 17.02.2005 197 П

15. Калоян Ботев 28.10.2004 180 Л

16. Владислав Иванов 14.03.1987 188 Л

17. Николай Захариев 18.03.2001 203 Ц

18. Венислав Антов 06.04.2004 195 Д

Ст. треньор: Николай Желязков

Прогноза: 6-10

ЦСКА

Шампион: 30 пъти

Носител на Купата на България: 19 пъти

Нови: Методи Ананиев, Александър Симеонов, Иван Чолев, Владимир Станков, Иван Колев, Димитър Димитров, Иван Михал (Хър)

Напуснали: Иван Латунов, Добромир Димитров, Милош Терзич (Сър), Реда Хайкал (Егип), Георги Татаров, Иван Крачев, Димитър Ковачев, Мартин Павлов, Стефан Въртигов

Състав

1. Методи Ананиев 17.02.1986 202 П

2. Александър Симеонов 06.01.1986 186 П

3. Иван Чолев 29.02.1996 192 П

5. Делчо Раев 11.05.1990 185 Р

6. Валентин Пейчев 27.01.2000 181 Л

7. Андрей Христов 27.03.2001 201 Ц

8. Владимир Станков 09.08.1996 186 Р

9. Ивайло Стефанов 19.07.1973 202 П

10. Тодор Костов 03.06.1996 197 Ц

11. Иван Колев 02.01.1987 200 П

12. Добромир Иванов 11.02.1988 183 Л

13. Димитър Димитров 11.12.2000 206 Д

14. Иван Михал (Хър) 23.11.1990 210 Ц

16. Виктор Кадиков 21.10.2004 197 Ц

Ст. треньор: Александър Попов

Прогноза: 3-5 място

ДОБРУДЖА

Шампион: 1 път

Носител на Купата на България: 2 пъти

Нови: Валентин Благинов, Мариян Наков, Иво Деянов, Христо Енков, Жулиен Георгиев, Леон Тончев, Николай Иванов, Стефан Георгиев

Напуснали: Николай Манчев, Георги Чалъков, Явор Генов, Хакан Раиф, Димитър Маринков, Живодар Иванов, Георги Манчев, Християн Димитров

Състав

Име Роден на Ръст Пост

1. Валентин Благинов 06.02.2000 200 Ц

2. Георги Михалев 04.09.1997 195 П

3. Златко Кьосев 24.05.1993 190 П

4. Самуил Василев 07.06.2002 177 Л

6. Светослав Арнаудов 01.12.1987 198 Ц

7. Александър Кордев 11.20.1992 202 Ц

8. Мариян Наков 22.10.1996 192 Д

9. Иво Деянов 24.09.2005 190 П

10. Христо Енков 21.09.1984 190 Р

11. Жулиен Георгиев 24.08.1995 198 Д

13. Леон Тончев 27.10.1995 190 П

14. Николай Иванов 14.04.2006 190 П

15. Николай Тодоров 22.08.1991 191 Л

17. Стефан Георгиев 04.06.1989 194 Р

Ст. треньор: Лазар Лазаров

Прогноза: 6-10 място

МАРЕК

Шампион: 4 пъти

Носител на Купата на България: 1 път

Нови: Кирил Колев, Кристиян Христов, Златан Йорданов, Илиян Кирилов, Мохамед Геруаш (Либ), Иван Тасев, Чавдар Съловски

Напуснали: Илиян Илиев, Георги Спасов, Стефан Узунов, Цветелин Цветанов, Светослав Иванов, Димитър Дулчев

Състав

1. Георги Бъчваров 10.03.2005 202 Д

2. Кирил Колев 18.06.2003 203 Ц

3. Кристиян Христов 16.08.2002 193 Р

4. Димитър Механджийски 05.03.2000 190 Л

5. Никола Карагьозов 01.12.2004 190 Р

6. Златан Йорданов 02.03.1991 198 П

7. Илиян Кирилов 02.04.2004 197 П

8. Лука Костич (СМак) 12.10.2001 195 П

9. Александър Николов 07.11.2005 198 Ц

10. Мохамед Геруаш (Либ) 30.06.1999 198 П

11. Иван Тасев 13.03.2003 197 П

16. Чавдар Съловски 08.03.2002 190 Л

19. Любчо Янков 27.12.2001 203 Ц

20. Ивайло Дамянов 11.01.2003 203 Ц

Ст. треньор: Найден Найденов

Прогноза: 6-10 място

СЛАВИЯ

Шампион: 8 пъти

Носител на Купата на България: 10 пъти

Нови: Димитър Божилов, Стивън Димитров, Вилиан Хаджиев, Светослав Божилов, Адриан Тодоров

Напуснали: Слави Зарков, Борислав Николов, Иван Пенев, Денислав Христов, Георги Влахов, Боян Михайлов

Състав

2. Димитър Божилов 30.12.2003 200 П

3. Стивън Димитров 20.07.2000 210 Ц

5. Васил Николов 26.05.2002 190 П

6. Вилиан Хаджиев 04.04.2003 200 Р

7. Алекси Мицев 09.10.2003 188 Л

8. Апостол Боянов 11.06.2003 205 Д

12. Николай Градинарски 17.12.2005 191 Р

13. Виктор Бодуров 05.07.2003 201 Ц

14. Светослав Божилов 03.02.2005 180 Л

16. Георги Костадинов 16.02.2005 201 Д

17. Виктор Недялков 27.09.2003 200 П

20. Цветослав Николовски 16.05.2002 201 Ц

23. Деян Тодоров 22.06.2004 191 П

24. Адриан Тодоров 11.08.2004 203 Ц

Ст. треньор: Северин Димитров

Прогноза: 11-12 място

БЕРОЕ

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Кристиян Петров, Дейвид Барутов, Венцислав Рагин, Спас Байрев, Константин Нечев, Стефан Иванов, Мартин Делиев, Стоян Димитров

Напуснали: Симеон Александров, Иван Чолев, Дамян Огнянов, Живко Донев, Пламен Христов, Йоан Василев, Чавдар Съловски, Иван Тасев

Състав

2. Милослав Димов 21.07.1988 202 Ц

4. Кристиян Петров 23.04.1997 178 Л

5. Алексей Земляненко (Рус) 02.11.1995 205 Ц

6. Денимир Димитров 06.10.1994 198 Р

7. Иван Дамянов 31.05.1987 197 Д

9. Дейвид Барутов 21.03.2003 200 П

10. Венцислав Рагин 08.04.1992 200 Ц

11. Спас Байрев 28.05.1993 200 Д

13. Константин Нечев 16.12.1999 194 Р

15. Руси Желев 21.12.2001 198 П

17. Стефан Иванов 31.03.1997 198 П

18. Мартин Делиев 07.01.2003 197 Ц

19. Мартин Иванов 12.07.1997 185 Л

20. Стоян Димитров 18.09.2003 200 П

Ст. треньор: Иван Тасев

Прогноза: 6-10 място

ЧЕРНО МОРЕ

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Христо Колев, Мартин Павлов, Стилиян Асенов, Преслав Йорданов, Иля Новокшонов (Блрс)

Напуснали: Ивайло Колев, Красимир Митев, Борис Желязков, Веселин Климентов

Състав

Име Роден на Ръст Пост

1. Христо Колев 13.12.1995 189 Л

2. Симеон Димитров 15.01.1999 189 П

3. Йоан Кайряков 27.01.2000 195 Р

5. Кристиян Димитров 09.05.2003 192 Л

7. Иван Манолов 08.12.2001 188 П

8. Борис Начев 22.04.2004 204 Ц

9. Мартин Павлов 18.05.1998 192 П

10. Траян Иванов 15.04.1999 194 Ц

11. Даниел Вълев 05.12.2004 194 Р

12. Стилиян Асенов 23.04.1994 193 Р

13. Преслав Йорданов 30.04.1997 201 Ц

15. Норман Недков 30.07.1993 198 Д

17. Данаил Димов 24.03.2003 198 Д

18. Иля Новокшонов (Блрс) 19.05.1996 196 П

Ст. треньор: Юлиан Тупанков

Прогноза: 11-12 място

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Левски се цели в медалите, чужденците пропускат мача с Монтана

Левски се цели в медалите, чужденците пропускат мача с Монтана

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