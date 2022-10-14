Всички срещу Хебър, епизод II

Ветераните на Дея спорт изглеждат най-близо до тигрите, битката за полуфиналите се очертава да е ожесточена

„Едва ли този сезон някой може да бутне Хебър, който изглежда с доста голяма преднина пред останалите.“ Тези думи на Сашо Попов до голяма степен характеризират онова, което предстои да се случи в Суперлигата през този сезон. Волейболното ни първенство ще стартира в петък, но поне на хартия изглежда така, сякаш има предрешен шампион в посока Пазарджик. И това не е много трудно за разгадаване, предвид страхотната селекция за втора поредна година, която тигрите сформираха.

Наличието на повече от половин дузина бивши национали, огромният опит, както и самочувствието, с което разполага в състава си Камило Плачи, сочи именно в тази посока. Всичко различно от втори пореден златен требъл за Хебър ще се счита

Хебър призовава феновете си за подкрепа на Суперкупата

за провал в Пазарджик

Но това не означава, че останалите клубове нямат право да мечтаят и да заявят своите претенции към трона на хегемона от миналия сезон. Дори и най-класната селекция има своите пробойни. А събирането на суперзвезди винаги е било нож с две остриета. През миналата година пробивът в Шампионска лига още в началото на есента обедини по невероятен начин страховитите имена в Хебър. Сега обаче провал в опита да се повтори този успех може да бъде и намек в друга посока. Дали ще се случи, предстои да разберем.

Левски се цели в медалите, чужденците пропускат мача с Монтана

Но вглеждайки се към другите клубове, то има 3-4 състава, които ще се надяват на сходна развръзка. Най-опасни изглеждат ветераните, които са събрани в Дея спорт. Бургаският тим продължава своята възходяща работа по отношение на селекцията, като събра близнаците Братоеви с Николай Учиков, а към тях може да прибавим и още 2-3 доста прилични имена, с които отборът наистина да заприлича на реален претендент, измествайки от тази позиция доскорошния хегемон Нефтохимик. Не е изключено тази година червените от Бургас

да играят втора цигулка

на съседите си, макар също да направиха тим, който да е достоен за спечелване на медал.

И като говорим за такива, в тази позиция се намират отново от Монтана. Даниел Пеев продължава работата си в града, а пореден бронз няма да е изненада, ако бъде спечелен от неговия тим. Претенции обаче ще имат и от ЦСКА. Макар събрани в последния месец и изградени основно от волейболисти, които са пред пенсия или пък се връщат от такава, армейците сглобиха наистина доста приличен отбор. С обявяването на последния си спонсор във вторник пък червените направиха така, че финансово да са обезпечени, при това за по-дълъг период от 9 месеца. Това със сигурност ще позволи на Сашо Попов да заработи по-спокойно и

без постоянно да се оглежда

за поредната фактура, която се налага да плати.

Добруджа, Левски, Берое, Марек и Пирин Разлог също ще се включат в развалянето на някоя и друга сметка. Водени от Николай Желязков, сините имат аргументите си за участие в плейофите, дори и с доста подмладен състав. Най-опасни обаче изглеждат в Добрич и Стара Загора, където събраха интересни имена, с които да търсят своето място под слънцето. Малко по-назад в претенциите си пък ще бъдат от Разлог и в Дупница, където Найден Найденов също ще работи предимно с млади момчета.

С оглед селекциите си в най-неизгодни позиции на този етап стоят Черно море и Славия. За белите

ще бъде истинско чудо

ако успеят да запазят мястото си в Суперлигата ни и през следващия сезон. Северин Димитров не е магьосник и макар в школата на клуба винаги да се е работило добре, само с голобради момчета няма да може да направи нещо повече, от това да вземе някоя и друга „бонус“ победа.

Хари ЛАТИФЯН, "Тема Спорт"

ОТБОРИТЕ, СУПЕРЛИГА 2022/2023

ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК

Шампион: 3 пъти

Носител на Купата на България: 3 пъти

Носител на Суперкупата на България: 3 пъти

Нови: Илия Петков, Иван Латунов, Добромир Димитров, Александър Туш (Ав), Трифон Лапков, Николай Николов, Петър Премович (Сър)

Напуснали: Гьорги Гьоргиев (СМак), Дейвид Кръстев, Теодор Тодоров, Брадли Гънтър (Кан), Николай Къртев, Иван Станев, Стойко Ненчев

Състав

Име Роден на Ръст Пост

3. Илия Петков 10.10.1996 201 Ц

5. Иван Латунов 29.06.1990 202 Ц

6. Якопо Масари (Ит) 06.02.1988 186 П

7. Добромир Димитров 07.07.1991 195 Р

8. Александър Туш (Ав) 19.11.1992 186 Р

9. Мартин Симеонов 04.04.1989 190 П

11. Виктор Йосифов 16.10.1985 204 Ц

12. Петър Каракашев 11.02.1991 183 Л

13. Теодор Салпаров 16.08.1982 185 Л

14. Пламен Шекерджиев 21.05.1998 198 П

15. Тодор Алексиев 21.04.1983 205 П

16. Трифон Лапков 01.02.1996 200 Д

18. Николай Николов 29.07.1986 206 Ц

20. Петър Премович (Сър) 12.09.1994 200 Д

Ст. треньор: Камило Плачи (Ит)

Прогноза: 1-2 място

НЕФТОХИМИК

Шампион: 5 пъти

Носител на Купата на България: 5 пъти

Носител на Суперкупата на България: 4 пъти

Нови: Иван Станев (треньор), Душан Лопар (Сър), Матей Михайлович (Слвн), Аксел Трухчев (Фр), Георги Петров, Ивайло Великов, Симеон Добрев, Георги Чалъков, Петър Бъчваров, Красимир Георгиев

Напуснали: Николай Желязков (треньор), Юлиус Фиркал (Слвк), Николай Учиков, Александер Туш (Ав), Мартин Иванов, Венцислав Рагин, Николай Колев, Венцислав Трифонов

Състав

Име Роден на Ръст Пост

2. Любослав Телкийски 24.08.2001 197 Р

3. Ивайло Великов 13.03.1988 207 Ц

4. Симеон Добрев 15.04.2001 175 Л

5. Душан Лопар (Сър) 08.02.1991 203 Ц

6. Калоян Балабанов 06.08.1998 195 П

7. Георги Чалъков 29.04.1990 212 Ц

9. Иван Станев 07.07.1985 190 Р

11. Петър Бъчваров 10.12.1991 210 Ц

12. Тодор Димитров 06.04.2001 199 П

13. Ивайло Лалов 23.03.1992 177 Л

14. Матей Михайлович (Слвн) 02.07.1991 200 Д

15. Красимир Георгиев 13.02.1995 205 Ц

17. Георги Петров 18.08.1999 196 П

18. Аксел Трухчев (Фр) 29.04.1995 196 П

Ст. треньор: Иван Станев

Прогноза: 3-5 място

МОНТАНА

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Радослав Попов, Павел Душков, Денислав Бардаров, Филип Палгут (Слвк), Теодор Тодоров, Георги Левенов, Стефан Узунов, Георги Митов, Мирослав Градинаров

Напуснали: Жулиен Георгиев, Луис Видал (Куб), Максимилиян Талер (Ав), Виктор Рамон (Куб), Стефан Георгиев, Методи Методиев, Стефан Чавдаров

Състав

Име Роден на Ръст Пост

1. Радослав Попов 17.02.1994 192 П

2. Павел Душков 04.06.1992 200 Ц

4. Мартин Божилов 04.11.1988 189 Л

5. Денислав Бардаров 05.03.2003 200 П

6. Георги Елчинов 01.20.1990 195 П

7. Филип Палгут (Слвк) 23.09.1991 201 Р

8. Любослав Симеонов 12.06.1995 194 Д

9. Димитър Калчев 05.20.1996 190 П

10. Теодор Тодоров 01.09.1989 208 Ц

11. Георги Левенов 11.10.1998 197 Ц

12. Стефан Узунов 26.06.2000 185 Р

14. Георги Митов 27.07.2003 181 Л

17. Мирослав Градинаров 10.02.1985 203 Д

18. Мартин Кръстев 09.02.1995 202 Ц

Ст. треньор: Даниел Пеев

Прогноза: 3-5 място

ДЕЯ СПОРТ БУРГАС

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Стефано Патриарка (Ит), Самуил Вълчинов, Николай Учиков, Мартин Иванов, Валентин Братоев, Димитър Василев, Стефан Чавдаров, Димитър Дулчев

Напуснали: Виталий Василиев (Рус), Стипе Перич (Хър), Гейдж Уорсли (САЩ), Леон Тончев, Теодор Каменов, Андрей Николов, Красимир Гайдарски, Георги Петров, Мирослав Димитров, Леон Тончев

Състав

1. Георги Братоев 21.10.1987 203 Р

2. Стефано Патриарка (Ит) 23.07.1987 207 Ц

3. Борислав Николов 07.06.2003 192 Р

4. Тодор Вълчев 18.01.1989 193 Д

6. Самуил Вълчинов 21.12.2001 200 П

7. Николай Учиков 13.04.1986 207 Д

8. Иван Дунков 21.12.2002 187 Л

9. Мартин Иванов 04.02.1992 185 Л

10. Валентин Братоев 21.10.1987 200 П

11. Денис Чавдаров 13.12.1992 201 Ц

12. Димитър Василев 26.12.2001 190 П

13. Стефан Чавдаров 26.07.1995 203 Ц

16. Димитър Дулчев 02.12.1996 200 Д

Ст. треньор: Венцислав Симеонов

Прогноза: 1-2 място

ПИРИН РАЗЛОГ

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Дейвид Кръстев, Ерик Стоев, Дафин Коцаков, Даниел Мицин, Кристиян Алексов, Теодор Каменов, Кристиян Сланчев, Мартин Мандаров

Напуснали: Спас Байрев, Петър Петров, Георги Ганджов, Константин Нечев, Александър Симеонов, Димитър Праматаров, Виктор Копанаров, Васил Атанасов, Константин Калоянов

Състав

1. Дейвид Кръстев 18.04.1999 200 Д

2. Ерик Стоев 10.04.2003 195 П

3. Любомир Агонцев 26.07.1987 184 Р

4. Дафин Коцаков 06.12.1995 188 Л

5. Даниел Мицин 18.05.2005 192 Р

6. Кристиян Алексов 09.04.2003 192 П

7. Теодор Каменов 08.11.2003 197 П

8. Стилиан Делибосов 19.02.2005 196 Ц

9. Кристиян Сланчев 09.03.2005 183 Л

11. Благовест Катранджиев 04.10.1981 200 П

12. Мартин Юруков 19.04.2002 208 П

13. Костадин Гаджанов 18.03.1986 215 Ц

14. Мартин Мандаров 13.04.2005 194 П

Ст. треньор: Благовест Катранджиев

Прогноза: 6-10 място

ЛЕВСКИ

Шампион: 15 пъти

Носител на Купата на България: 14 пъти

Нови: Николай Желязков (треньор), Алехандро Торо (Арж), Игор Юдин (Авл), Стоил Палев

Напуснали: Андрей Жеков (треньор), Александър Николов, Самуил Вълчинов, Гордан Люцканов, Владимир Станков, Боян Йорданов, Дамян Колев

Състав

1. Симеон Николов 11.24.2006 192 Р

2. Томислав Русев 11.08.2005 206 Ц

3. Лазар Бучков 12.05.2004 199 Ц

4. Алехандро Торо (Арж) 20.07.1989 190 П

5. Светослав Гоцев 31.08.1990 202 Ц

6. Игор Юдин (Авл) 17.06.1987 198 П

8. Кристиян Титрийски 06.05.2005 199 Д

9. Владимир Гърков 02.10.2003 198 П

10. Стоил Палев 21.05.2003 187 Р

13. Александър Къндев 17.02.2005 197 П

15. Калоян Ботев 28.10.2004 180 Л

16. Владислав Иванов 14.03.1987 188 Л

17. Николай Захариев 18.03.2001 203 Ц

18. Венислав Антов 06.04.2004 195 Д

Ст. треньор: Николай Желязков

Прогноза: 6-10

ЦСКА

Шампион: 30 пъти

Носител на Купата на България: 19 пъти

Нови: Методи Ананиев, Александър Симеонов, Иван Чолев, Владимир Станков, Иван Колев, Димитър Димитров, Иван Михал (Хър)

Напуснали: Иван Латунов, Добромир Димитров, Милош Терзич (Сър), Реда Хайкал (Егип), Георги Татаров, Иван Крачев, Димитър Ковачев, Мартин Павлов, Стефан Въртигов

Състав

1. Методи Ананиев 17.02.1986 202 П

2. Александър Симеонов 06.01.1986 186 П

3. Иван Чолев 29.02.1996 192 П

5. Делчо Раев 11.05.1990 185 Р

6. Валентин Пейчев 27.01.2000 181 Л

7. Андрей Христов 27.03.2001 201 Ц

8. Владимир Станков 09.08.1996 186 Р

9. Ивайло Стефанов 19.07.1973 202 П

10. Тодор Костов 03.06.1996 197 Ц

11. Иван Колев 02.01.1987 200 П

12. Добромир Иванов 11.02.1988 183 Л

13. Димитър Димитров 11.12.2000 206 Д

14. Иван Михал (Хър) 23.11.1990 210 Ц

16. Виктор Кадиков 21.10.2004 197 Ц

Ст. треньор: Александър Попов

Прогноза: 3-5 място

ДОБРУДЖА

Шампион: 1 път

Носител на Купата на България: 2 пъти

Нови: Валентин Благинов, Мариян Наков, Иво Деянов, Христо Енков, Жулиен Георгиев, Леон Тончев, Николай Иванов, Стефан Георгиев

Напуснали: Николай Манчев, Георги Чалъков, Явор Генов, Хакан Раиф, Димитър Маринков, Живодар Иванов, Георги Манчев, Християн Димитров

Състав

Име Роден на Ръст Пост

1. Валентин Благинов 06.02.2000 200 Ц

2. Георги Михалев 04.09.1997 195 П

3. Златко Кьосев 24.05.1993 190 П

4. Самуил Василев 07.06.2002 177 Л

6. Светослав Арнаудов 01.12.1987 198 Ц

7. Александър Кордев 11.20.1992 202 Ц

8. Мариян Наков 22.10.1996 192 Д

9. Иво Деянов 24.09.2005 190 П

10. Христо Енков 21.09.1984 190 Р

11. Жулиен Георгиев 24.08.1995 198 Д

13. Леон Тончев 27.10.1995 190 П

14. Николай Иванов 14.04.2006 190 П

15. Николай Тодоров 22.08.1991 191 Л

17. Стефан Георгиев 04.06.1989 194 Р

Ст. треньор: Лазар Лазаров

Прогноза: 6-10 място

МАРЕК

Шампион: 4 пъти

Носител на Купата на България: 1 път

Нови: Кирил Колев, Кристиян Христов, Златан Йорданов, Илиян Кирилов, Мохамед Геруаш (Либ), Иван Тасев, Чавдар Съловски

Напуснали: Илиян Илиев, Георги Спасов, Стефан Узунов, Цветелин Цветанов, Светослав Иванов, Димитър Дулчев

Състав

1. Георги Бъчваров 10.03.2005 202 Д

2. Кирил Колев 18.06.2003 203 Ц

3. Кристиян Христов 16.08.2002 193 Р

4. Димитър Механджийски 05.03.2000 190 Л

5. Никола Карагьозов 01.12.2004 190 Р

6. Златан Йорданов 02.03.1991 198 П

7. Илиян Кирилов 02.04.2004 197 П

8. Лука Костич (СМак) 12.10.2001 195 П

9. Александър Николов 07.11.2005 198 Ц

10. Мохамед Геруаш (Либ) 30.06.1999 198 П

11. Иван Тасев 13.03.2003 197 П

16. Чавдар Съловски 08.03.2002 190 Л

19. Любчо Янков 27.12.2001 203 Ц

20. Ивайло Дамянов 11.01.2003 203 Ц

Ст. треньор: Найден Найденов

Прогноза: 6-10 място

СЛАВИЯ

Шампион: 8 пъти

Носител на Купата на България: 10 пъти

Нови: Димитър Божилов, Стивън Димитров, Вилиан Хаджиев, Светослав Божилов, Адриан Тодоров

Напуснали: Слави Зарков, Борислав Николов, Иван Пенев, Денислав Христов, Георги Влахов, Боян Михайлов

Състав

2. Димитър Божилов 30.12.2003 200 П

3. Стивън Димитров 20.07.2000 210 Ц

5. Васил Николов 26.05.2002 190 П

6. Вилиан Хаджиев 04.04.2003 200 Р

7. Алекси Мицев 09.10.2003 188 Л

8. Апостол Боянов 11.06.2003 205 Д

12. Николай Градинарски 17.12.2005 191 Р

13. Виктор Бодуров 05.07.2003 201 Ц

14. Светослав Божилов 03.02.2005 180 Л

16. Георги Костадинов 16.02.2005 201 Д

17. Виктор Недялков 27.09.2003 200 П

20. Цветослав Николовски 16.05.2002 201 Ц

23. Деян Тодоров 22.06.2004 191 П

24. Адриан Тодоров 11.08.2004 203 Ц

Ст. треньор: Северин Димитров

Прогноза: 11-12 място

БЕРОЕ

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Кристиян Петров, Дейвид Барутов, Венцислав Рагин, Спас Байрев, Константин Нечев, Стефан Иванов, Мартин Делиев, Стоян Димитров

Напуснали: Симеон Александров, Иван Чолев, Дамян Огнянов, Живко Донев, Пламен Христов, Йоан Василев, Чавдар Съловски, Иван Тасев

Състав

2. Милослав Димов 21.07.1988 202 Ц

4. Кристиян Петров 23.04.1997 178 Л

5. Алексей Земляненко (Рус) 02.11.1995 205 Ц

6. Денимир Димитров 06.10.1994 198 Р

7. Иван Дамянов 31.05.1987 197 Д

9. Дейвид Барутов 21.03.2003 200 П

10. Венцислав Рагин 08.04.1992 200 Ц

11. Спас Байрев 28.05.1993 200 Д

13. Константин Нечев 16.12.1999 194 Р

15. Руси Желев 21.12.2001 198 П

17. Стефан Иванов 31.03.1997 198 П

18. Мартин Делиев 07.01.2003 197 Ц

19. Мартин Иванов 12.07.1997 185 Л

20. Стоян Димитров 18.09.2003 200 П

Ст. треньор: Иван Тасев

Прогноза: 6-10 място

ЧЕРНО МОРЕ

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Христо Колев, Мартин Павлов, Стилиян Асенов, Преслав Йорданов, Иля Новокшонов (Блрс)

Напуснали: Ивайло Колев, Красимир Митев, Борис Желязков, Веселин Климентов

Състав

Име Роден на Ръст Пост

1. Христо Колев 13.12.1995 189 Л

2. Симеон Димитров 15.01.1999 189 П

3. Йоан Кайряков 27.01.2000 195 Р

5. Кристиян Димитров 09.05.2003 192 Л

7. Иван Манолов 08.12.2001 188 П

8. Борис Начев 22.04.2004 204 Ц

9. Мартин Павлов 18.05.1998 192 П

10. Траян Иванов 15.04.1999 194 Ц

11. Даниел Вълев 05.12.2004 194 Р

12. Стилиян Асенов 23.04.1994 193 Р

13. Преслав Йорданов 30.04.1997 201 Ц

15. Норман Недков 30.07.1993 198 Д

17. Данаил Димов 24.03.2003 198 Д

18. Иля Новокшонов (Блрс) 19.05.1996 196 П

Ст. треньор: Юлиан Тупанков

Прогноза: 11-12 място