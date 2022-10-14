Всички срещу Хебър, епизод II
Ветераните на Дея спорт изглеждат най-близо до тигрите, битката за полуфиналите се очертава да е ожесточена
„Едва ли този сезон някой може да бутне Хебър, който изглежда с доста голяма преднина пред останалите.“ Тези думи на Сашо Попов до голяма степен характеризират онова, което предстои да се случи в Суперлигата през този сезон. Волейболното ни първенство ще стартира в петък, но поне на хартия изглежда така, сякаш има предрешен шампион в посока Пазарджик. И това не е много трудно за разгадаване, предвид страхотната селекция за втора поредна година, която тигрите сформираха.
Наличието на повече от половин дузина бивши национали, огромният опит, както и самочувствието, с което разполага в състава си Камило Плачи, сочи именно в тази посока. Всичко различно от втори пореден златен требъл за Хебър ще се счита
Хебър призовава феновете си за подкрепа на Суперкупата
за провал в Пазарджик
Но това не означава, че останалите клубове нямат право да мечтаят и да заявят своите претенции към трона на хегемона от миналия сезон. Дори и най-класната селекция има своите пробойни. А събирането на суперзвезди винаги е било нож с две остриета. През миналата година пробивът в Шампионска лига още в началото на есента обедини по невероятен начин страховитите имена в Хебър. Сега обаче провал в опита да се повтори този успех може да бъде и намек в друга посока. Дали ще се случи, предстои да разберем.
Левски се цели в медалите, чужденците пропускат мача с Монтана
Но вглеждайки се към другите клубове, то има 3-4 състава, които ще се надяват на сходна развръзка. Най-опасни изглеждат ветераните, които са събрани в Дея спорт. Бургаският тим продължава своята възходяща работа по отношение на селекцията, като събра близнаците Братоеви с Николай Учиков, а към тях може да прибавим и още 2-3 доста прилични имена, с които отборът наистина да заприлича на реален претендент, измествайки от тази позиция доскорошния хегемон Нефтохимик. Не е изключено тази година червените от Бургас
да играят втора цигулка
на съседите си, макар също да направиха тим, който да е достоен за спечелване на медал.
И като говорим за такива, в тази позиция се намират отново от Монтана. Даниел Пеев продължава работата си в града, а пореден бронз няма да е изненада, ако бъде спечелен от неговия тим. Претенции обаче ще имат и от ЦСКА. Макар събрани в последния месец и изградени основно от волейболисти, които са пред пенсия или пък се връщат от такава, армейците сглобиха наистина доста приличен отбор. С обявяването на последния си спонсор във вторник пък червените направиха така, че финансово да са обезпечени, при това за по-дълъг период от 9 месеца. Това със сигурност ще позволи на Сашо Попов да заработи по-спокойно и
без постоянно да се оглежда
за поредната фактура, която се налага да плати.
Добруджа, Левски, Берое, Марек и Пирин Разлог също ще се включат в развалянето на някоя и друга сметка. Водени от Николай Желязков, сините имат аргументите си за участие в плейофите, дори и с доста подмладен състав. Най-опасни обаче изглеждат в Добрич и Стара Загора, където събраха интересни имена, с които да търсят своето място под слънцето. Малко по-назад в претенциите си пък ще бъдат от Разлог и в Дупница, където Найден Найденов също ще работи предимно с млади момчета.
С оглед селекциите си в най-неизгодни позиции на този етап стоят Черно море и Славия. За белите
ще бъде истинско чудо
ако успеят да запазят мястото си в Суперлигата ни и през следващия сезон. Северин Димитров не е магьосник и макар в школата на клуба винаги да се е работило добре, само с голобради момчета няма да може да направи нещо повече, от това да вземе някоя и друга „бонус“ победа.
Хари ЛАТИФЯН, "Тема Спорт"
ОТБОРИТЕ, СУПЕРЛИГА 2022/2023
ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК
Шампион: 3 пъти
Носител на Купата на България: 3 пъти
Носител на Суперкупата на България: 3 пъти
Нови: Илия Петков, Иван Латунов, Добромир Димитров, Александър Туш (Ав), Трифон Лапков, Николай Николов, Петър Премович (Сър)
Напуснали: Гьорги Гьоргиев (СМак), Дейвид Кръстев, Теодор Тодоров, Брадли Гънтър (Кан), Николай Къртев, Иван Станев, Стойко Ненчев
Състав
Име Роден на Ръст Пост
3. Илия Петков 10.10.1996 201 Ц
5. Иван Латунов 29.06.1990 202 Ц
6. Якопо Масари (Ит) 06.02.1988 186 П
7. Добромир Димитров 07.07.1991 195 Р
8. Александър Туш (Ав) 19.11.1992 186 Р
9. Мартин Симеонов 04.04.1989 190 П
11. Виктор Йосифов 16.10.1985 204 Ц
12. Петър Каракашев 11.02.1991 183 Л
13. Теодор Салпаров 16.08.1982 185 Л
14. Пламен Шекерджиев 21.05.1998 198 П
15. Тодор Алексиев 21.04.1983 205 П
16. Трифон Лапков 01.02.1996 200 Д
18. Николай Николов 29.07.1986 206 Ц
20. Петър Премович (Сър) 12.09.1994 200 Д
Ст. треньор: Камило Плачи (Ит)
Прогноза: 1-2 място
НЕФТОХИМИК
Шампион: 5 пъти
Носител на Купата на България: 5 пъти
Носител на Суперкупата на България: 4 пъти
Нови: Иван Станев (треньор), Душан Лопар (Сър), Матей Михайлович (Слвн), Аксел Трухчев (Фр), Георги Петров, Ивайло Великов, Симеон Добрев, Георги Чалъков, Петър Бъчваров, Красимир Георгиев
Напуснали: Николай Желязков (треньор), Юлиус Фиркал (Слвк), Николай Учиков, Александер Туш (Ав), Мартин Иванов, Венцислав Рагин, Николай Колев, Венцислав Трифонов
Състав
Име Роден на Ръст Пост
2. Любослав Телкийски 24.08.2001 197 Р
3. Ивайло Великов 13.03.1988 207 Ц
4. Симеон Добрев 15.04.2001 175 Л
5. Душан Лопар (Сър) 08.02.1991 203 Ц
6. Калоян Балабанов 06.08.1998 195 П
7. Георги Чалъков 29.04.1990 212 Ц
9. Иван Станев 07.07.1985 190 Р
11. Петър Бъчваров 10.12.1991 210 Ц
12. Тодор Димитров 06.04.2001 199 П
13. Ивайло Лалов 23.03.1992 177 Л
14. Матей Михайлович (Слвн) 02.07.1991 200 Д
15. Красимир Георгиев 13.02.1995 205 Ц
17. Георги Петров 18.08.1999 196 П
18. Аксел Трухчев (Фр) 29.04.1995 196 П
Ст. треньор: Иван Станев
Прогноза: 3-5 място
МОНТАНА
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Радослав Попов, Павел Душков, Денислав Бардаров, Филип Палгут (Слвк), Теодор Тодоров, Георги Левенов, Стефан Узунов, Георги Митов, Мирослав Градинаров
Напуснали: Жулиен Георгиев, Луис Видал (Куб), Максимилиян Талер (Ав), Виктор Рамон (Куб), Стефан Георгиев, Методи Методиев, Стефан Чавдаров
Състав
Име Роден на Ръст Пост
1. Радослав Попов 17.02.1994 192 П
2. Павел Душков 04.06.1992 200 Ц
4. Мартин Божилов 04.11.1988 189 Л
5. Денислав Бардаров 05.03.2003 200 П
6. Георги Елчинов 01.20.1990 195 П
7. Филип Палгут (Слвк) 23.09.1991 201 Р
8. Любослав Симеонов 12.06.1995 194 Д
9. Димитър Калчев 05.20.1996 190 П
10. Теодор Тодоров 01.09.1989 208 Ц
11. Георги Левенов 11.10.1998 197 Ц
12. Стефан Узунов 26.06.2000 185 Р
14. Георги Митов 27.07.2003 181 Л
17. Мирослав Градинаров 10.02.1985 203 Д
18. Мартин Кръстев 09.02.1995 202 Ц
Ст. треньор: Даниел Пеев
Прогноза: 3-5 място
ДЕЯ СПОРТ БУРГАС
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Стефано Патриарка (Ит), Самуил Вълчинов, Николай Учиков, Мартин Иванов, Валентин Братоев, Димитър Василев, Стефан Чавдаров, Димитър Дулчев
Напуснали: Виталий Василиев (Рус), Стипе Перич (Хър), Гейдж Уорсли (САЩ), Леон Тончев, Теодор Каменов, Андрей Николов, Красимир Гайдарски, Георги Петров, Мирослав Димитров, Леон Тончев
Състав
1. Георги Братоев 21.10.1987 203 Р
2. Стефано Патриарка (Ит) 23.07.1987 207 Ц
3. Борислав Николов 07.06.2003 192 Р
4. Тодор Вълчев 18.01.1989 193 Д
6. Самуил Вълчинов 21.12.2001 200 П
7. Николай Учиков 13.04.1986 207 Д
8. Иван Дунков 21.12.2002 187 Л
9. Мартин Иванов 04.02.1992 185 Л
10. Валентин Братоев 21.10.1987 200 П
11. Денис Чавдаров 13.12.1992 201 Ц
12. Димитър Василев 26.12.2001 190 П
13. Стефан Чавдаров 26.07.1995 203 Ц
16. Димитър Дулчев 02.12.1996 200 Д
Ст. треньор: Венцислав Симеонов
Прогноза: 1-2 място
ПИРИН РАЗЛОГ
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Дейвид Кръстев, Ерик Стоев, Дафин Коцаков, Даниел Мицин, Кристиян Алексов, Теодор Каменов, Кристиян Сланчев, Мартин Мандаров
Напуснали: Спас Байрев, Петър Петров, Георги Ганджов, Константин Нечев, Александър Симеонов, Димитър Праматаров, Виктор Копанаров, Васил Атанасов, Константин Калоянов
Състав
1. Дейвид Кръстев 18.04.1999 200 Д
2. Ерик Стоев 10.04.2003 195 П
3. Любомир Агонцев 26.07.1987 184 Р
4. Дафин Коцаков 06.12.1995 188 Л
5. Даниел Мицин 18.05.2005 192 Р
6. Кристиян Алексов 09.04.2003 192 П
7. Теодор Каменов 08.11.2003 197 П
8. Стилиан Делибосов 19.02.2005 196 Ц
9. Кристиян Сланчев 09.03.2005 183 Л
11. Благовест Катранджиев 04.10.1981 200 П
12. Мартин Юруков 19.04.2002 208 П
13. Костадин Гаджанов 18.03.1986 215 Ц
14. Мартин Мандаров 13.04.2005 194 П
Ст. треньор: Благовест Катранджиев
Прогноза: 6-10 място
ЛЕВСКИ
Шампион: 15 пъти
Носител на Купата на България: 14 пъти
Нови: Николай Желязков (треньор), Алехандро Торо (Арж), Игор Юдин (Авл), Стоил Палев
Напуснали: Андрей Жеков (треньор), Александър Николов, Самуил Вълчинов, Гордан Люцканов, Владимир Станков, Боян Йорданов, Дамян Колев
Състав
1. Симеон Николов 11.24.2006 192 Р
2. Томислав Русев 11.08.2005 206 Ц
3. Лазар Бучков 12.05.2004 199 Ц
4. Алехандро Торо (Арж) 20.07.1989 190 П
5. Светослав Гоцев 31.08.1990 202 Ц
6. Игор Юдин (Авл) 17.06.1987 198 П
8. Кристиян Титрийски 06.05.2005 199 Д
9. Владимир Гърков 02.10.2003 198 П
10. Стоил Палев 21.05.2003 187 Р
13. Александър Къндев 17.02.2005 197 П
15. Калоян Ботев 28.10.2004 180 Л
16. Владислав Иванов 14.03.1987 188 Л
17. Николай Захариев 18.03.2001 203 Ц
18. Венислав Антов 06.04.2004 195 Д
Ст. треньор: Николай Желязков
Прогноза: 6-10
ЦСКА
Шампион: 30 пъти
Носител на Купата на България: 19 пъти
Нови: Методи Ананиев, Александър Симеонов, Иван Чолев, Владимир Станков, Иван Колев, Димитър Димитров, Иван Михал (Хър)
Напуснали: Иван Латунов, Добромир Димитров, Милош Терзич (Сър), Реда Хайкал (Егип), Георги Татаров, Иван Крачев, Димитър Ковачев, Мартин Павлов, Стефан Въртигов
Състав
1. Методи Ананиев 17.02.1986 202 П
2. Александър Симеонов 06.01.1986 186 П
3. Иван Чолев 29.02.1996 192 П
5. Делчо Раев 11.05.1990 185 Р
6. Валентин Пейчев 27.01.2000 181 Л
7. Андрей Христов 27.03.2001 201 Ц
8. Владимир Станков 09.08.1996 186 Р
9. Ивайло Стефанов 19.07.1973 202 П
10. Тодор Костов 03.06.1996 197 Ц
11. Иван Колев 02.01.1987 200 П
12. Добромир Иванов 11.02.1988 183 Л
13. Димитър Димитров 11.12.2000 206 Д
14. Иван Михал (Хър) 23.11.1990 210 Ц
16. Виктор Кадиков 21.10.2004 197 Ц
Ст. треньор: Александър Попов
Прогноза: 3-5 място
ДОБРУДЖА
Шампион: 1 път
Носител на Купата на България: 2 пъти
Нови: Валентин Благинов, Мариян Наков, Иво Деянов, Христо Енков, Жулиен Георгиев, Леон Тончев, Николай Иванов, Стефан Георгиев
Напуснали: Николай Манчев, Георги Чалъков, Явор Генов, Хакан Раиф, Димитър Маринков, Живодар Иванов, Георги Манчев, Християн Димитров
Състав
Име Роден на Ръст Пост
1. Валентин Благинов 06.02.2000 200 Ц
2. Георги Михалев 04.09.1997 195 П
3. Златко Кьосев 24.05.1993 190 П
4. Самуил Василев 07.06.2002 177 Л
6. Светослав Арнаудов 01.12.1987 198 Ц
7. Александър Кордев 11.20.1992 202 Ц
8. Мариян Наков 22.10.1996 192 Д
9. Иво Деянов 24.09.2005 190 П
10. Христо Енков 21.09.1984 190 Р
11. Жулиен Георгиев 24.08.1995 198 Д
13. Леон Тончев 27.10.1995 190 П
14. Николай Иванов 14.04.2006 190 П
15. Николай Тодоров 22.08.1991 191 Л
17. Стефан Георгиев 04.06.1989 194 Р
Ст. треньор: Лазар Лазаров
Прогноза: 6-10 място
МАРЕК
Шампион: 4 пъти
Носител на Купата на България: 1 път
Нови: Кирил Колев, Кристиян Христов, Златан Йорданов, Илиян Кирилов, Мохамед Геруаш (Либ), Иван Тасев, Чавдар Съловски
Напуснали: Илиян Илиев, Георги Спасов, Стефан Узунов, Цветелин Цветанов, Светослав Иванов, Димитър Дулчев
Състав
1. Георги Бъчваров 10.03.2005 202 Д
2. Кирил Колев 18.06.2003 203 Ц
3. Кристиян Христов 16.08.2002 193 Р
4. Димитър Механджийски 05.03.2000 190 Л
5. Никола Карагьозов 01.12.2004 190 Р
6. Златан Йорданов 02.03.1991 198 П
7. Илиян Кирилов 02.04.2004 197 П
8. Лука Костич (СМак) 12.10.2001 195 П
9. Александър Николов 07.11.2005 198 Ц
10. Мохамед Геруаш (Либ) 30.06.1999 198 П
11. Иван Тасев 13.03.2003 197 П
16. Чавдар Съловски 08.03.2002 190 Л
19. Любчо Янков 27.12.2001 203 Ц
20. Ивайло Дамянов 11.01.2003 203 Ц
Ст. треньор: Найден Найденов
Прогноза: 6-10 място
СЛАВИЯ
Шампион: 8 пъти
Носител на Купата на България: 10 пъти
Нови: Димитър Божилов, Стивън Димитров, Вилиан Хаджиев, Светослав Божилов, Адриан Тодоров
Напуснали: Слави Зарков, Борислав Николов, Иван Пенев, Денислав Христов, Георги Влахов, Боян Михайлов
Състав
2. Димитър Божилов 30.12.2003 200 П
3. Стивън Димитров 20.07.2000 210 Ц
5. Васил Николов 26.05.2002 190 П
6. Вилиан Хаджиев 04.04.2003 200 Р
7. Алекси Мицев 09.10.2003 188 Л
8. Апостол Боянов 11.06.2003 205 Д
12. Николай Градинарски 17.12.2005 191 Р
13. Виктор Бодуров 05.07.2003 201 Ц
14. Светослав Божилов 03.02.2005 180 Л
16. Георги Костадинов 16.02.2005 201 Д
17. Виктор Недялков 27.09.2003 200 П
20. Цветослав Николовски 16.05.2002 201 Ц
23. Деян Тодоров 22.06.2004 191 П
24. Адриан Тодоров 11.08.2004 203 Ц
Ст. треньор: Северин Димитров
Прогноза: 11-12 място
БЕРОЕ
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Кристиян Петров, Дейвид Барутов, Венцислав Рагин, Спас Байрев, Константин Нечев, Стефан Иванов, Мартин Делиев, Стоян Димитров
Напуснали: Симеон Александров, Иван Чолев, Дамян Огнянов, Живко Донев, Пламен Христов, Йоан Василев, Чавдар Съловски, Иван Тасев
Състав
2. Милослав Димов 21.07.1988 202 Ц
4. Кристиян Петров 23.04.1997 178 Л
5. Алексей Земляненко (Рус) 02.11.1995 205 Ц
6. Денимир Димитров 06.10.1994 198 Р
7. Иван Дамянов 31.05.1987 197 Д
9. Дейвид Барутов 21.03.2003 200 П
10. Венцислав Рагин 08.04.1992 200 Ц
11. Спас Байрев 28.05.1993 200 Д
13. Константин Нечев 16.12.1999 194 Р
15. Руси Желев 21.12.2001 198 П
17. Стефан Иванов 31.03.1997 198 П
18. Мартин Делиев 07.01.2003 197 Ц
19. Мартин Иванов 12.07.1997 185 Л
20. Стоян Димитров 18.09.2003 200 П
Ст. треньор: Иван Тасев
Прогноза: 6-10 място
ЧЕРНО МОРЕ
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Христо Колев, Мартин Павлов, Стилиян Асенов, Преслав Йорданов, Иля Новокшонов (Блрс)
Напуснали: Ивайло Колев, Красимир Митев, Борис Желязков, Веселин Климентов
Състав
Име Роден на Ръст Пост
1. Христо Колев 13.12.1995 189 Л
2. Симеон Димитров 15.01.1999 189 П
3. Йоан Кайряков 27.01.2000 195 Р
5. Кристиян Димитров 09.05.2003 192 Л
7. Иван Манолов 08.12.2001 188 П
8. Борис Начев 22.04.2004 204 Ц
9. Мартин Павлов 18.05.1998 192 П
10. Траян Иванов 15.04.1999 194 Ц
11. Даниел Вълев 05.12.2004 194 Р
12. Стилиян Асенов 23.04.1994 193 Р
13. Преслав Йорданов 30.04.1997 201 Ц
15. Норман Недков 30.07.1993 198 Д
17. Данаил Димов 24.03.2003 198 Д
18. Иля Новокшонов (Блрс) 19.05.1996 196 П
Ст. треньор: Юлиан Тупанков
Прогноза: 11-12 място