Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с чист успех на старта в Русия

Пламен Константинов и воденият от него вицешампион Локомотив (Новосибирск) стартираха с чиста победа в първия кръг на Суперлигата на Русия.

Локо се наложи у дома над Нова (Новокуйбишевск) с 3:0 (25:21, 27:25, 25:21).

Заради контузии двубоят за домакините пропуснаха Константин Абаев, Павел Круглов, Алексей Родичев и Омар Курбанов и Дражен Лубурич

Либерото Роман Мартинюк се появи в игра за малко в третия гейм, след като се възстановяваше от операция на коляното.

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Младият посрещач Иля Казаченков и в този двубой игра като диагонал и стана най-резултатен за Локомотив с 14 точки (2 аса, 57% ефективност в атака - +5). Селгей Савин също записа 14 точки (2 аса, 67% ефективност в атака, 12% перфектно и 59% позитивно посрещане - +9).

Илияс Куркаев добави (4 аса, 1 блок, 70% ефективност в атака - +5).

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Българинът с руски паспорт Александър Костадинов влезе в игра за малко в третата част, но не записа точка.

Неговият по-голям брат разпределителят Слави Костадинов влизаше като резерва за Нова.

Максим Шпилев бе най-резултатен за Нова с 14 точки, а Александър Чефранов добави 12 точки.

В следващия 2-и кръг вицешампионът Локомотив гостува на шампиона Динамо (Москва), с Цветан Соколов, на 9 октомври. Нова е гост на Зенит (Казан).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - НОВА (НОВОКУЙБИШЕВСК) 3:0 (25:21, 27:25, 25:21)

ЛОКОМОТИВ: Игор Тисевич, Иля Казаченков 14, Сергей Савин 4, Юрий Бережко 5, Илияс Куркаев 12, Дмитрий Лизик 5 - Семьон Кривитченко-либеро (Василий Молотков, Никита Борчков, Александър Костадинов, Роман Мартинюк-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

НОВА: Иван Лукяненко 1, Александър Чефранов 12, Максим Шпилев 10, Сергей Жуков 5, Сергей Бусел 3, Николай Бескровний 4 - Никита Ерьомин-либеро (Слави Костадинов, Савелий Паздняков 7)

Старши треньор: ИГОР ШУЛЕПОВ.

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