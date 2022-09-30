Шеф на Локо (Новосибирск): Имам чувството, че Пламен Константинов като цяло е руснак

Изпълнителният директор на Локомотив (Новосибирск) Роман Станиславов обяви преди започващия утре сезон във волейболната Суперлигата на Русия, че тимът дължи успехите си най-вече на отличната работа на българския специалист.

„Имам чувството, че Пламен като цяло е руснак. Той винаги се тревожи за Русия, в публичното пространство понякога дори трябва да го сдържате“, каза изпълнителният директор на Локо Роман Станиславов.

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Локомотив стартира участието си в Суперлигата на Русия в събота, 1 октомври, в Новосибирск срещу Нова (Новокуйбишевск).

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