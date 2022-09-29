Андрей Жеков сложи фуражка в Русия

Бившият старши треньор на Левски София Андрей Жеков сложи фуражка, с която бе официално представен като помощник треньор на вицешампиона на Русия Локомотив (Новосибирск).

В тима от Новосибирск Андрей Жеков ще е помощник на Пламен Константинов, който през последните няколко години изведе тима до титла и медали в Суперлигата на Русия.

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Железничарка фуражка сложи и новият български статистик на Локомотив Милен Богданов.

Преди месец Богданов, който до края на миналия сезон бе част от Левски София, бе представен като част от Нефтохимик 2010 (Бургас), но малко по-късно се озова в Локомотив (Новосибирск), за да подсили българското присъствие в тима.

От няколко сезона кондиционен треньор на Локо е Венислав Наумов, а Георги Петров е начело на младежкия тим на “железничарите” от Новосибирск, с който спечели няколко титли и Купи на Русия.

Локомотив стартира участието си в Суперлигата на Русия в събота, 1 октомври, в Новосибирск срещу Нова (Новокуйбишевск).

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