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11-те на Арда и Хебър

  • 29 сеп 2022 | 19:14
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11-те на Арда и Хебър

Станаха ясни стартовите 11 на Арда (Кърджали) и Хебър, които се изправят един срещу друг в мач от 12-ия кръг на efbet Лига. Това ще бъде и официален дебют на новия старши треньор на гостите Владимир Манчев, който замести Фулвио Пеа.

АРДА - ХЕБЪР

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 3. Умар Сако, 8. Милен Желев, 10. Светослав Ковачев, 17. Иван Коконов, 18. Ласана Н’диайе, 20. Деян Лозев, 24. Алес Петков, 33. Иван Тилев, 77. Илия Юруков, 97. Жуниор Палмарес;

Хебър: 22. Хадим Ндиае, 5. Мартин Михайлов, 28. Осира Корнел, 38. Хлеб Бухал, 27. Роберт Мазан, 10. Пламен Крумов, 3. Богомил Божуркин, 98. Георги Търтов, 97. Венсан Марсел, 77. Октай Хамдиев, 17. Арсенио Валпорт.

Снимка: startphoto.bg 

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