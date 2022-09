Видяхме едва третия трипъл-дабъл в историята на ЕвроБаскет

𝐔𝐍𝐑𝐄𝐀𝐋 🤯



Mateusz Ponitka records the third TRIPLE DOUBLE in #EuroBasket history. (26 PTS 16 REB 10 AST)



📝 The previous two:



🇭🇷 Toni Kukoc, 1995: 15 PTS, 12 REB 11 AST

🇷🇴 Andrei Mandache, 2017: 14 PTS 10 REB 11 AST pic.twitter.com/bIuJseHeVb