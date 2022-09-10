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Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Северозападната Трета лига

  • 10 сеп 2022 | 21:24
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Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Северозападната Трета лига

В събота (10 септември) се изиграха всички мачове от 6-ия кръг на Северозападната Трета лига. Бдин (Видин) и Локомотив (Мездра) остават безгрешни, побеждавайки съответно Локо (Дряново) с 4:0 и Павликени (2:1)

Вихър (Славяново), Академик (Свищов) и Локомотив (Горна Оряховица) също не допуснаха изненада и записаха пореден успех в шампионата.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

Локомотив (Мездра) - Павликени (Павликени) 2:1 
0:1-Пламен Илиев (28) 
1:1-Васил Сапунджиев (39) 
2:1-Ивайло Бояджиев (69) 

Янтра (Полски Тръмбеш) - Боруна (Царева ливада) 3:0 
1:0-Християн Кожухаров (4) 
2:0-Любомир Генчев (32) 
3:0-Красен Славчев (74) 

Дреновец (Дреновец) - Ювентус (Малчика) 0:1 
0:1-Александър Младенов (85) 

Академик (Свищов) - Партизан (Червен бряг) 2:0 
1:0-Александър Стоянов (63) 
2:0-Александър Стоянов (75) 

Ботев II (Враца) - Вихър (Славяново) 2:4 
0:1-Пламен Спасов (53 автогол) 
1:1-Радослав Захариев (56) 
1:2-Благовест Ленков (69) 
1:3-Благовест Ленков (72) 
2:3-Митко Панов (80) 
2:4-Кристиян Григоров (87) 

Левски (Левски) - Севлиево (Севлиево) 1:4 
0:1-Християн Пенчев (26) 
0:2-Добрин Петров (46) 
1:2-Тихомир Тодоров (60) 
1:3-Ивайло Иванов (62) 
1:4-Борислав Гецов (76) 

Локомотив (Дряново) - Бдин (Видин) 0:4 
0:1-Емануел Виейра де Соуса (10) 
0:2-Стивън Милчев (25) 
0:3-Калоян Цветков (35) 
0:4-Стивън Милчев (60) 

Локомотив (Горна Оряховица) - Етър II (Велико Търново) 0:3
1:0-Кристиян Райчев (8) 
2:0-Янислав Цачев (10) 
3:0-Георги Колев (30)

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