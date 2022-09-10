Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Северозападната Трета лига

В събота (10 септември) се изиграха всички мачове от 6-ия кръг на Северозападната Трета лига. Бдин (Видин) и Локомотив (Мездра) остават безгрешни, побеждавайки съответно Локо (Дряново) с 4:0 и Павликени (2:1)

Вихър (Славяново), Академик (Свищов) и Локомотив (Горна Оряховица) също не допуснаха изненада и записаха пореден успех в шампионата.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

Локомотив (Мездра) - Павликени (Павликени) 2:1

0:1-Пламен Илиев (28)

1:1-Васил Сапунджиев (39)

2:1-Ивайло Бояджиев (69)

Янтра (Полски Тръмбеш) - Боруна (Царева ливада) 3:0

1:0-Християн Кожухаров (4)

2:0-Любомир Генчев (32)

3:0-Красен Славчев (74)

Дреновец (Дреновец) - Ювентус (Малчика) 0:1

0:1-Александър Младенов (85)

Академик (Свищов) - Партизан (Червен бряг) 2:0

1:0-Александър Стоянов (63)

2:0-Александър Стоянов (75)

Ботев II (Враца) - Вихър (Славяново) 2:4

0:1-Пламен Спасов (53 автогол)

1:1-Радослав Захариев (56)

1:2-Благовест Ленков (69)

1:3-Благовест Ленков (72)

2:3-Митко Панов (80)

2:4-Кристиян Григоров (87)

Левски (Левски) - Севлиево (Севлиево) 1:4

0:1-Християн Пенчев (26)

0:2-Добрин Петров (46)

1:2-Тихомир Тодоров (60)

1:3-Ивайло Иванов (62)

1:4-Борислав Гецов (76)

Локомотив (Дряново) - Бдин (Видин) 0:4

0:1-Емануел Виейра де Соуса (10)

0:2-Стивън Милчев (25)

0:3-Калоян Цветков (35)

0:4-Стивън Милчев (60)

Локомотив (Горна Оряховица) - Етър II (Велико Търново) 0:3

1:0-Кристиян Райчев (8)

2:0-Янислав Цачев (10)

3:0-Георги Колев (30)