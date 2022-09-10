Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Северозападната Трета лига
В събота (10 септември) се изиграха всички мачове от 6-ия кръг на Северозападната Трета лига. Бдин (Видин) и Локомотив (Мездра) остават безгрешни, побеждавайки съответно Локо (Дряново) с 4:0 и Павликени (2:1)
Вихър (Славяново), Академик (Свищов) и Локомотив (Горна Оряховица) също не допуснаха изненада и записаха пореден успех в шампионата.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
Локомотив (Мездра) - Павликени (Павликени) 2:1
0:1-Пламен Илиев (28)
1:1-Васил Сапунджиев (39)
2:1-Ивайло Бояджиев (69)
Янтра (Полски Тръмбеш) - Боруна (Царева ливада) 3:0
1:0-Християн Кожухаров (4)
2:0-Любомир Генчев (32)
3:0-Красен Славчев (74)
Дреновец (Дреновец) - Ювентус (Малчика) 0:1
0:1-Александър Младенов (85)
Академик (Свищов) - Партизан (Червен бряг) 2:0
1:0-Александър Стоянов (63)
2:0-Александър Стоянов (75)
Ботев II (Враца) - Вихър (Славяново) 2:4
0:1-Пламен Спасов (53 автогол)
1:1-Радослав Захариев (56)
1:2-Благовест Ленков (69)
1:3-Благовест Ленков (72)
2:3-Митко Панов (80)
2:4-Кристиян Григоров (87)
Левски (Левски) - Севлиево (Севлиево) 1:4
0:1-Християн Пенчев (26)
0:2-Добрин Петров (46)
1:2-Тихомир Тодоров (60)
1:3-Ивайло Иванов (62)
1:4-Борислав Гецов (76)
Локомотив (Дряново) - Бдин (Видин) 0:4
0:1-Емануел Виейра де Соуса (10)
0:2-Стивън Милчев (25)
0:3-Калоян Цветков (35)
0:4-Стивън Милчев (60)
Локомотив (Горна Оряховица) - Етър II (Велико Търново) 0:3
1:0-Кристиян Райчев (8)
2:0-Янислав Цачев (10)
3:0-Георги Колев (30)