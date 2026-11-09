Йордан Юруков пое третия отбор на ЦСКА

Бившият халф на ЦСКА Йордан Юруков пое третия тим на армейците, след като Даниел Моралес бе назначен за старши треньор на Спартак Варна. До момента двукратният шампион с "червените" от сезони 2004/05 и 2007/08 беше наставник в школата на клуба. Юруков дебютира начело на тима при загубата с 0:1 от лидера в Югозападната Трета лига Миньор в Перник.
"Двубоят протече равностойно и нашите момчета показаха мъжка игра, но в крайна сметка не успяха да вземат поне точка. Началото на срещата премина при поделено надмощие и битка за всяка топка. В 41-ата минута домакините успяха да се възползват от грешка в нашата отбрана и да открият резултата, а след почивката отново преобладаваха здравите сблъсъци и единоборствата, без да се стига до сериозни опасности пред двамата вратари", написаха армейците на сайта си.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google