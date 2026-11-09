Лудогорец играе контрола в паузата за националния отбор

Лудогорец гласи контрола по време на паузата в шампионата заради мачовете на националните отбори. Треньорът Игор Йовичевич държи отборът да проведе проверка, за да държи футболистите си в кондиция и да отработи още модели, които не се получиха до момента в официалните мачове.

По време на предишната по-дълга пауза в първенството разградчани проведоха две контроли - победиха с 3:0 румънския втородивизионен СЧМ Ръмнику Вълча и разгромиха с 5:0 Черно море.

Шестима от Лудогорец ще защитават цветовете на своите страни

Все още обаче не е ясно дали въпросната проверка ще бъде изиграна срещу чужд клуб, или съперникът ще бъде български.

Йовичевич имаше доста забележки след равенството с ЦСКА 1948. Той подчерта, че макар Лудогорец да е имал пълен контрол през първата част, липсата на хладнокръвие и концентрация след почивката са позволили на съперника да се върне в мача.

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