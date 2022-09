Здрави сблъсъци на осминафиналите на ЕвроБаскет 2022

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐧𝐨𝐰 𝐨𝐧 𝐢𝐭'𝐬 𝐰𝐢𝐧 𝐨𝐫 𝐠𝐨 𝐡𝐨𝐦𝐞.



Who you got in the Round Of 16?#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/Ktpc1wQNeb