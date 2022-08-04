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Дреновец отива за точки във Велико Търново – разширен състав на отбора

  • 4 авг 2022 | 18:02
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Дреновец отива за точки във Велико Търново – разширен състав на отбора

Утре едноименния тим на Дреновец играе във Велико Търново срещу втория отбор на Етър. Двубоят е от първия кръг на Северозападна Трета лига. 

„Очаквам да стартираме в първенството с положителен резултат. Надявам се да спечелим поне точка. Можем да го постигнем ако покажем, това, което правим в тренировките“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Дреновец Мартин Методиев.

Съставът на Дреновец:

Вратари – Юлиян Весков, Генади Петров;

Защитници – Денис Николов, Борис Нинков, Чавдар Александров, Венелин Тодоров, Веселин Борисов, Християн Говедарски, Стелиян Николов;

Полузащитници – Християн Илиев, Деян Захариев, Денис Димитров, Калоян Иванов, Николай Николов, Емил Каменов, Кирил Горин /Украйна/, Габриел Ангелов, Андерсон Маняте Силва /Португалия/, Ангел Каишев;

Нападатели – Александър Веселинов, Максимилиан Велков, Денис Гърлов, Назар Бутенко /Украйна/.

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