11-те на Миньор (Перник) и Крумовград
Станаха ясни стартовите състави на Миньор (Перник) и Крумовград. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от третия кръг на Втора професионална лига.
При победа днес гостите от Крумовград ще се изкачат на първата позиция във временното класиране с пълен актив от точки. "Чуковете" пък ще се опитат да се завърнат на победния път, след като във втория кръг допуснаха поражение от Добруджа.
Резултати и голмайстори във Втора лига
МИНЬОР (ПЕРНИК) – КРУМОВГРАД 0:0
Стартови състави:
Миньор (Перник): 91. Никола Виденов, 14. Андеас Васев, 24. Георги Купенов, 21. Венцислав Василев, 30. Михаел Орачев, 5. Веселин Васев, 15. Емил Ценов, 27. Александър Праматаров, 7. Калоян Йосифов, 23. Петрос Бакутсис, 9. Методи Костов
Крумовград: 21. Благой Макенджиев, 2. Дилян Георгиев, 33. Атанас Ташалов, 6. Костадин Ничев, 98. Венцислав Богданов, 23. Владислав Узунов, 8. Красимир Илиев, 20. Джунейт Яшар, 18. Георги Трифонов, 77. Калоян Стефанов, 14. Мариян Тонев