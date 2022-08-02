11-те на Миньор (Перник) и Крумовград

Станаха ясни стартовите състави на Миньор (Перник) и Крумовград. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от третия кръг на Втора професионална лига.

При победа днес гостите от Крумовград ще се изкачат на първата позиция във временното класиране с пълен актив от точки. "Чуковете" пък ще се опитат да се завърнат на победния път, след като във втория кръг допуснаха поражение от Добруджа.

Резултати и голмайстори във Втора лига

МИНЬОР (ПЕРНИК) – КРУМОВГРАД 0:0