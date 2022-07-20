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  3. Георги Кабаков ще ръководи най-старото столично дерби

Георги Кабаков ще ръководи най-старото столично дерби

  • 20 юли 2022 | 11:15
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Георги Кабаков ще ръководи най-старото столично дерби

БФС определи съдийските назначения за предстоящия трети кръг в efbet Лига. Столичното дерби между Славия и Левски ще бъде ръководено от съдия №1 на България Георги Кабаков.

Двубоят ЦСКА 1948 - Лудогорец е поверен на Драгомир Драганов, а Георги Гинчев ще бъде главен рефер на срещата между ЦСКА - София и Черно море.

Ето всички съдийски наряди за третия кръг:

22 юли 2022 г., петък, 18:30 ч. 

Спартак 1918 - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Мартин Живков Богдев

22 юли 2022 г., петък, 21:00 ч. 

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945 
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев 
СН: Константин Делов Писков

23 юли 2022 г., събота, 18:30 ч. 

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Локомотив 1929 
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев 
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Георги Спасов Славов

23 юли 2022 г., събота, 21:00 ч. 

ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов 
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Александър Костадинов Костадинов

24 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч. 

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - Хебър 1918 
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Красимир Владимиров Миланов 
СН: Стоян Маринов Алексиев

24 юли 2022 г., неделя, 21:00 ч. 

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Пламенов Тодоров 
СН: Костадин Ангелов Гергинов

25 юли 2022 г., понеделник, 18:15 ч. 

ПФК Септември Сф - ПФК Ботев Враца 
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Димитър Русенов Русев 
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Антон Симеонов Генов

25 юли 2022 г., понеделник, 20:30 ч. 

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Черно море 
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Атанас Петров Бозев

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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