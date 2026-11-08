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Тодор Неделев за убийството на Илиян Филипов: Почувствах се така, сякаш са убили баща ми

  • 8 ное 2026 | 10:53
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Вече 40 дни Ботев (Пловдив) живее с болката от загубата на Илиян Филипов. Бизнесменът и бивш собственик на клуба беше застрелян, а в петък прокуратурата и МВР обявиха, че е открито оръжието, с което е извършено убийството.

Ботев отбеляза 40 дни без Илиян Филипов
Ботев отбеляза 40 дни без Илиян Филипов

Докато разследването продължава, бъдещето на „жълто-черните“ остава неясно, а клубът продължава да търси нов собственик. В специално интервю за bTV капитанът на Ботев Тодор Неделев разказа за близките си отношения с Филипов, последната им среща и тежкия момент, в който е научил за убийството.

Открито е оръжието, с което бе убит Илиян Филипов
Открито е оръжието, с което бе убит Илиян Филипов

„Илиян Филипов не беше само собственик на отбора. Той ни беше като баща, като приятел. Смело мога да твърдя, че за първи път в кариерата си като футболист мога да кажа, че приемам един собственик на клуб, в който съм играл, не като собственик, а като личен приятел. Чувстваше ни като свои деца. Наистина даваше абсолютно всичко за отбора, за момчетата, за клуба и много ми липсват разговорите с него“, сподели Неделев.

Двамата се видели на клубната база по време на обяд, малко преди футболистът да започне тренировката си. Тогава разговорът им преминал в обичайния за тях шеговит тон.

„Ние си говорихме на обяд, преди да започна тренировка. Бяхме на базата. Отново се бъзикахме, че след тая контузия сега дали няма вече да спра и да се ориентирам към друга длъжност в клуба?

Беше наистина уникален човек. Много ми е тежко, въпреки че гледам да не го показвам, защото в такъв момент трябва да бъдем силни. Аз съм казал и на съотборниците, че ние трябва да играем всеки мач за него, най-вече за него“, разказа капитанът на „канарчетата“.

Внукът на Илиян Филипов вдигна трофей с екипа на Ботев
Внукът на Илиян Филипов вдигна трофей с екипа на Ботев

Неделев вече бил заспал, когато получил телефонното обаждане, с което разбрал за трагедията. Първоначално дори не осъзнал за кого става въпрос, но след като чул името на Илиян Филипов, изпаднал в шок.

„То става в един часа през нощта. Вече бях заспал, научих по телефона. В първия момент даже викам: Кой Илиян? Въобще не разбрах за какво става въпрос и просто като ми казаха Илиян Филипов, направо изведнъж ми подкосиха краката, целият изтръпнах. Не можах да повярвам. Струваше ми се, че това е сън. Почувствах се все едно са ми казали, че са убили баща ми буквално. Без да преувеличавам.

Направо целият настръхнах и оттук нататък просто не можах вече да заспя. Аз и до ден днешен продължавам да си мисля, че това нещо не се е случило и че е било някакъв кошмар, някакъв сън. Но за съжаление, това е реалност и просто не искам да го приема, не мога да го приема“, призна Неделев.

Публикацията на футболиста след трагедията също предизвика силен отзвук. Капитанът на Ботев не скри, че загубата е оставила дълбока следа в него.

„Може би това е вторият път в живота ми, в който съм плакал за човек, когото съм изгубил“, сподели той.

В края на интервюто Неделев трябваше да опише Илиян Филипов само с една дума. Отговорът му беше кратък, но красноречив: „Ботев Пловдив? Това бих казал. Той беше Ботев Пловдив.“

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