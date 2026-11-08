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Мартин Александров: Футболистите изиграха много правилно и тактически дисциплинирано мача

  • 8 ное 2026 | 11:02
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Мартин Александров: Футболистите изиграха много правилно и тактически дисциплинирано мача

Един от членовете на Управителния съвет на ФК Димитровград 1947 коментира успеха на тима над Атлетик (Куклен) с 2:1, който е четвърти пореден за „жълто-сините“ в шампионата.

„Важното е, че момчетата не подцениха отбора на Куклен. Гостите имаха една добра ситуация през първото полувреме и я реализираха, докато Димитровград имаше две добри ситуации, но не успя да ги използва. Смея да твърдя, че нашите играчи се събраха през второто полувреме и изиграха много правилно и тактически дисциплинирано мача“, каза Александров след срещата.  

Тимът се реваншира за домакинското поражение от Атлетик през миналата кампания.

„Трудно играем срещу отбора на Куклен вкъщи. През миналия сезон загубихме и сега не позволихме да се повтори. Затова мога единствено да поздравя играчите“, добави Мартин Александров.

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