Десислав Дяков: Най-важното е, че изравнихме

1:1 приключиха в Аксаково, едноименния тим и Септември (Тервел). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Аксаково измъкна точката накрая

Десислав Дяков, играещ пом.треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Стана си равностоен мач. Допуснахме ранен гол, след който имаха и още едно положение, но вратарят ни спаси. Сякаш ние владеехме топката малко повече. През второто полувреме понатиснахме и чак накрая изравнихме. Септември обаче е опитен отбор, който си изчака момента и успя да ни излъже. Но важното е, че съумяхме да върнем гола“.

Снимка: fcaksakovo.com

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