Десислав Дяков: Най-важното е, че изравнихме

1:1 приключиха в Аксаково, едноименния тим и Септември (Тервел). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.
Аксаково измъкна точката накрая
Десислав Дяков, играещ пом.треньор на домакините коментира пред клубния сайт.
„Стана си равностоен мач. Допуснахме ранен гол, след който имаха и още едно положение, но вратарят ни спаси. Сякаш ние владеехме топката малко повече. През второто полувреме понатиснахме и чак накрая изравнихме. Септември обаче е опитен отбор, който си изчака момента и успя да ни излъже. Но важното е, че съумяхме да върнем гола“.
Снимка: fcaksakovo.com