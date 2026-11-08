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Десислав Дяков: Най-важното е, че изравнихме

  • 8 ное 2026 | 09:49
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Десислав Дяков: Най-важното е, че изравнихме

1:1 приключиха в Аксаково, едноименния тим и Септември (Тервел). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Аксаково измъкна точката накрая
Аксаково измъкна точката накрая

Десислав Дяков, играещ пом.треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Стана си равностоен мач. Допуснахме ранен гол, след който имаха и още едно положение, но вратарят ни спаси. Сякаш ние владеехме топката малко повече. През второто полувреме понатиснахме и чак накрая изравнихме. Септември обаче е опитен отбор, който си изчака момента и успя да ни излъже. Но важното е, че съумяхме да върнем гола“.

Снимка: fcaksakovo.com

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