Септември (Симитли) посвети победа на Хари Миленков

Септември (Симитли) записа домакинска победа с 2:0 над Септември II (София) в среща от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига. Футболистите и треньорският щаб на домакините посветиха успеха на Христо Миленков – Хари, легенда на клуба, който почина в петък. Двубоят започна с едноминутно мълчание в негова памет.

Симитличани влязоха по-добре в срещата и владееха инициативата през по-голямата част от игровото време. В 19-ата минута голмайсторът на тима Вергил Янев откри резултата. Той се възползва от центриране на Добромир Панчаревски след изпълнение на корнер и изпрати топката в мрежата на гостите.

Домакините продължиха да създават опасности пред противниковата врата, но добрите намеси на стража на Септември II не позволиха преднината им да бъде увеличена още преди почивката.

Второто полувреме също започна силно за момчетата на Спас Стоименов. Те създадоха няколко отлични възможности за гол, а в една от тях Николай Николов сложи точка на спора. Младият футболист отне топката в средата на терена, напредна с добър дрибъл и с прецизен удар по земята оформи крайното 2:0.

В следващия си двубой Септември (Симитли) ще посрещне Ветрен (Полена) в дербито на община Симитли от турнира за Купата на аматьорската лига.

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