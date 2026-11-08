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Локомотив (София) се извини на феновете за слабите резултати

  • 8 ное 2026 | 11:18
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От Локомотив София излязоха с извинение към феновете си след слабото начало на сезона. "Всички в клуба сме изключително разочаровани от началото на сезона за нашия отбор", пишат от "Надежда". Както е известно, тимът е последен след 14 кръга с едва 9 точки, като в актива си има само една победа.

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Ето какво написаха "червено-черните":

"Локомотивци,

Всички в клуба сме изключително разочаровани от началото на сезона за нашия отбор. Това, което всички ние виждаме в голяма част от мачовете, и най-вече това, на което станахме свидетели вчера, не е нашата представа за "Локомотив".

Искаме да ви се извиним. Това не е "Локомотив", който вие заслужавате.

Знаем, че ви боли. Нас също. Но ние няма да се предадем. Ръководството на клуба ще направи всичко възможно и ще вземе каквито мерки са нужни, за да излезнем от тази ситуация.

Има едно нещо, което ни обединява - любовта към червено-черната фланелка, емблемата и историята.

Сега, повече от всякога, имаме нужда от вашата подкрепа. Защото само заедно можем да извървим дългия път, който ни предстои, за да видим "Локомотив", с който да се гордеем.

А ние няма да спрем, докато не го направим!

Ръководството на ФК "Локомотив" (София)"

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