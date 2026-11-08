Футболистите на Монтана тръгнаха за Севлиево

Футболистите на Монтана заминаха за Севлиево, където по-късно днес след обяд ще направят една тренировка и ще останат да нощуват. От там утре отборът тръгва за Велико Търново за мача си с Етър от 15-ия кръг на Втора лига. В състава на монтанци след изтърпяно наказание се завръща нападателят Петър Атанасов. Двубоят на стадион „Ивайло“ пропускат заради контузии Владислав Цеков-Каската и Ивелин Георгиев.

групата на Монтана за мача с Етър:

вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;

защитници: Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Джан Хасан, Марио Балъков, Густаво Диниш, Мартин Дичев, Марио Дадаков;

полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров , Георги Каракашев, Христо Иванов, Петър Атанасов, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Олджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев.

старши треньор: Атанас Атанасов.

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