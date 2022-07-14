Пламен Христов пое Черно море, привлече волейболист от Дунав

Пламен Христов, който през изминалия сезон бе начело на Дунав (Русе) е новият старши треньор на Черно море (Варна), научи Sportal.bg.

Русе остава без елитен волейтим, ако липсва заявка до утре

Тимът от Варна вече привлече разпределителя Стилиян Асенов, който през изминалия сезон бе основен плеймейкър на Дунав в Efbet Супер Волей.

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