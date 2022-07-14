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  3. Пламен Христов пое Черно море, привлече волейболист от Дунав

Пламен Христов пое Черно море, привлече волейболист от Дунав

  • 14 юли 2022 | 10:23
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Пламен Христов пое Черно море, привлече волейболист от Дунав

Пламен Христов, който през изминалия сезон бе начело на Дунав (Русе) е новият старши треньор на Черно море (Варна), научи Sportal.bg. 

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Тимът от Варна вече привлече разпределителя Стилиян Асенов, който през изминалия сезон бе основен плеймейкър на Дунав в Efbet Супер Волей.

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