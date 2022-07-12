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  3. Станаха ясни съдиите за първия кръг във Втора лига

Станаха ясни съдиите за първия кръг във Втора лига

  • 12 юли 2022 | 22:40
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Станаха ясни съдиите за първия кръг във Втора лига

Бяха определени съдийските назначения за първия кръг от новия сезон във Втора лига. Монтана и Етър откриват новата кампания в четвъртък (14 юли), а главен рефер ще бъде Васил Минев. Последния мач ще се изиграе във вторник, когато Беласица посреща Добруджа.

Етър обяви цените на билетите за новия сезон
Етър обяви цените на билетите за новия сезон

Ето всички назначения:

14 юли 2022 г., четвъртък, 20:30 ч. 
ПФК Монтана 1921 - ФК Етър ВТ 
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Тодор Василев Вуков 
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов 
СН: Йосиф Петров Ронков 

16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч. 
ФК Витоша - Ботев Пд II 
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев 
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев 
СН: Костадин Георгиев Стоичков 

16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч. 
Спортист 2009 - ФК Крумовград 
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Марин Иванов Бонев 
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов 
СН: Веселин Мишев Добриянов 

16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч. 
ОФК Спартак Пл - ПФК Марица 1921 
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Живко Руменов Петров 
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров 
СН: Тихомир Георгиев Боболов 

16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч. 
Миньор - ПФК Лудогорец 1945 II 
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов 
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров 
СН: Стефан Иванов Йорданов 

16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч. 
ФК Струмска слава 1927 - ФК Созопол 
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Асен Крумов Крумов 
4-ТИ: Мартин Иванов Марков 
СН: Владимир Йорданов Владимиров 

16 юли 2022 г., събота, 20:00 ч. 
ФК Литекс Ловеч - Дунав Русе 
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Ивелин Иванов Рашев 
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев 
СН: Красимир Иванов Василев 

18 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч. 
ЦСКА 1948 II - ОФК Янтра 2019 
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Васил Стоянов Шавов 
4-ТИ: Георги Иванов Иванов 
СН: Крум Добринов Стоилов 

19 юли 2022 г., вторник, 18:00 ч. 
ОФК Беласица - ПФК Добруджа 1919 
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Михаел Николаев Денчев 
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров 
СН: Иво Величков Боев

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