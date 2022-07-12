Станаха ясни съдиите за първия кръг във Втора лига

Бяха определени съдийските назначения за първия кръг от новия сезон във Втора лига. Монтана и Етър откриват новата кампания в четвъртък (14 юли), а главен рефер ще бъде Васил Минев. Последния мач ще се изиграе във вторник, когато Беласица посреща Добруджа.

Етър обяви цените на билетите за новия сезон

Ето всички назначения: