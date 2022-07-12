Станаха ясни съдиите за първия кръг във Втора лига
Бяха определени съдийските назначения за първия кръг от новия сезон във Втора лига. Монтана и Етър откриват новата кампания в четвъртък (14 юли), а главен рефер ще бъде Васил Минев. Последния мач ще се изиграе във вторник, когато Беласица посреща Добруджа.
Етър обяви цените на билетите за новия сезон
Ето всички назначения:
14 юли 2022 г., четвъртък, 20:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Етър ВТ
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Йосиф Петров Ронков
16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.
ФК Витоша - Ботев Пд II
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Костадин Георгиев Стоичков
16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.
Спортист 2009 - ФК Крумовград
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Веселин Мишев Добриянов
16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.
ОФК Спартак Пл - ПФК Марица 1921
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Тихомир Георгиев Боболов
16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.
Миньор - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Стефан Иванов Йорданов
16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Созопол
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Владимир Йорданов Владимиров
16 юли 2022 г., събота, 20:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - Дунав Русе
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Красимир Иванов Василев
18 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч.
ЦСКА 1948 II - ОФК Янтра 2019
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Крум Добринов Стоилов
19 юли 2022 г., вторник, 18:00 ч.
ОФК Беласица - ПФК Добруджа 1919
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Иво Величков Боев