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  3. Съдийски назначения за втория кръг на efbet Лига

Съдийски назначения за втория кръг на efbet Лига

  • 12 юли 2022 | 21:44
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Станаха ясни съдийските назначения за 2-ия кръг на efbet Лига. Дербито между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец е поверено на Никола Попов, а Волен Чинков ще свири мача между Локо (Сф) и ЦСКА - София. Главен рефер на срещата между Левски и Спартак (Варна) е Валентин Железов.

Ето всички съдийски назначения:

15 юли 2022 г., петък, 18:30 ч. 
ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев АД 
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев 
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Георги Любомиров Минев 
СН:    Георги Василев Йорданов        

15 юли 2022 г., петък, 21:00 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мирослав Максимов Иванов 
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Диян Христов Вълков 
СН:    Радан Василев Мирянов        

16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Емилов Венев 
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов 
СН:    Йордан Костадинов Иванов        

16 юли 2022 г., събота, 21:00 ч. 
ПФК Левски - Спартак 1918 
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев 
СН:    Николай Йорданов Колев        

17 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч. 
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913 
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Владимир Ангелов Велев 
4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Петър Велизаров Митрев 
СН:    Ахмед Яшар Ахмед        

17 юли 2022 г., неделя, 21:00 ч. 
Футболен Клуб Пирин АД - ФК ЦСКА 1948 
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Красимир Владимиров Миланов 
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Станислав Лазаров Станев 
СН:    Николай Георгиев Ангелов        

18 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч. 
Хебър 1918 - ПФК Септември Сф 
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов 
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски 
СН:    Георги Владимиров Игнатов        

18 юли 2022 г., понеделник, 20:45 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов 
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Иво Николаев Колев 
СН:    Йордан Динков Сталев     

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