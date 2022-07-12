Съдийски назначения за втория кръг на efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за 2-ия кръг на efbet Лига. Дербито между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец е поверено на Никола Попов, а Волен Чинков ще свири мача между Локо (Сф) и ЦСКА - София. Главен рефер на срещата между Левски и Спартак (Варна) е Валентин Железов.

Ето всички съдийски назначения: