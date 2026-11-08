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ЦСКА надви Лудогорец в драматично дерби и запази лидерската си позиция при U15

  • 8 ное 2026 | 12:14
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ЦСКА надви Лудогорец в драматично дерби и запази лидерската си позиция при U15

ЦСКА победи Лудогорец с 2:1 в дербито от 11-ия кръг на Елитната група до 15 години.

„Червените“ бяха по-активният отбор през по-голямата част от срещата и заслужено стигнаха до трите точки след две попадения в заключителните минути. С успеха възпитаниците на ЦСКА запазиха първото си място в класирането.

Домакините започнаха по-активно и още в началните минути създадоха добра възможност за гол, но вратарят на разградчани се намеси успешно.

Малко след изтичането на половин час игра Емил Минев беше близо до попадение, но ударът му срещна напречната греда. В края на първата част същият футболист отново застраши вратата на гостите с изпълнение на пряк свободен удар. Стражът на Лудогорец Кристиан Икономов обаче демонстрира отличен рефлекс и се намеси решително при последвалата ситуация.

Така двата отбора се оттеглиха на почивката при нулево равенство. След подновяването на играта ЦСКА продължи да диктува темпото. „Армейците“ за втори път удариха гредата и създадоха още няколко добри положения, но дълго време не успяваха да преодолеят защитата на своя съперник. Натискът на домакините все пак даде резултат в 71-вата минута. След добре организирана атака Божидар Мечкуев намери път към мрежата на Лудогорец и изведе ЦСКА напред – 1:0.

Само две минути по-късно „червените“ нанесоха нов удар. Никола Скаровски се разписа с глава в 73-тата минута и покачи преднината на своя тим на 2:0.

Лудогорец обаче не се предаде и успя да върне интригата в заключителните минути. В 78-ата минута Иван Пуцов се възползва от дълго подаване и с прецизен удар с глава намали изоставането на разградчани – 2:1.

В оставащото време гостите не успяха да стигнат до изравнително попадение и ЦСКА запази преднината си, за да се поздрави с ценен успех в дербито. Така „армейците“ продължават да оглавяват класирането в Елитната група до 15 години след изиграването на 11 кръга.

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