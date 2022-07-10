Лил се подсилва с Реми Кабела
Френският елитен отбор Лил ще се подсили с нападателя Реми Кабела, твърди вестник "Екип".
През миналия сезон той игра в друг френски отбор - Монпелие, но договорът му изтече и той стана свободен агент. Кабела е решил да остане във Франция, въпреки че е имал няколко контакта с италиански отбори.
32-годишният Кабела се е разбрал да подпише договор с Лил за една години с опция за още една година, ако двете страни са доволни.
Реми Кабела има сериозен опит, като е играл още за Олимпик Марсилия, Сент Етиен, английския Нюкасъл и руския Краснодар.
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