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Лил се подсилва с Реми Кабела

  • 10 юли 2022 | 00:06
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Лил се подсилва с Реми Кабела

Френският елитен отбор Лил ще се подсили с нападателя Реми Кабела, твърди вестник "Екип".

През миналия сезон той игра в друг френски отбор - Монпелие, но договорът му изтече и той стана свободен агент. Кабела е решил да остане във Франция, въпреки че е имал няколко контакта с италиански отбори.

32-годишният Кабела се е разбрал да подпише договор с Лил за една години с опция за още една година, ако двете страни са доволни.

Реми Кабела има сериозен опит, като е играл още за Олимпик Марсилия, Сент Етиен, английския Нюкасъл и руския Краснодар.

Снимки: Gettyimages

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