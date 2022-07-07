Алонсо обмисля да подаде трансферна молба

Левият бек на Челси Маркос Алонсо обмисля да подаде официална трансферна молба, твърди „Дейли Експрес“. Причината за това е, че за момента английският клуб блокира преминаването на 31-годишния футболист в Барселона. Каталунците вече подписаха с един бивш играч на Челси в лицето на Андреас Кристенсен, но искат още двама – Алонсо и Сесар Аспиликуета. Последните двама имат договори с лондончани за още един сезон. За момента Томас Тухел не дава съгласие да се раздели с тях.

В последните дни Алонсо и агентът му са опитали да стигнат до някакво споразумение с Челси, но такова все още няма. Самият играч вече е договорил личните си условия с каталунците, с които ще подпише за три сезона.

Вчера се появи информация, че ако не успее да вземе Алонсо, Барселона ще се насочи към левия бек Аякс Николас Таляфико.

Снимки: Imago