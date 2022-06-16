Юношите до 18 години започват подготовка за Европейското на 20 юни

Селекционерът на юношеския национален отбор Даниел Клечков ще събере своите избраници за подготовка за Европейското първенство, Дивизия Б, това лято в Сандански. Лагерът стартира на 20 юни.

Отборът ни ще участва в битките за промоция в Дивизия А в Орадя, Румъния, като мачовете са от 29 юли до 7 август.

Нашите ще се изправят в Група В срещу отборите на Нидерландия, Босна и Херцеговина, Грузия, Норвегия и Косово.

Към треньорския щаб на отбора ще се присъедини и старши-треньорът на Спартак Плевен Тодор Тодоров.

Ето и на кои момчета ще разчита за подготовката Клечков:

Красимир Петров – Левски

Момчил Кадиев – Левски

Кръстомир Михов – Академик Пловдив

Владимир Маринов – БУБА Баскетбол

Кристиян Попов – Черно море Тича

Илиян Пищиков – Балкан

Йоанис Кикрилис – Академик Пловдив

Михаил Гавазов – Балкан

Симеон Димитров – Улм (Германия)

Стефан Михайлов – Улм (Германия)

Христо Бъчков – Рилски спортист

Мартин Ковачев – Италия

Калоян Радичев – Академик Пловдив

Кристиян Чаленков – Локомотив София

Иво Корестилов – FMP

Даниел Делев – БУБА Баскетбол