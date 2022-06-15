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Пълната програма на Локомотив (Пловдив) за новия сезон

  • 15 юни 2022 | 12:53
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Локомотив (Пловдив) започва новия сезон в efbet Лига с домакинство на Хебър (Пазарджик). Това отреди изтегленият днес жребий. Първенството започва на 8-10 юли.

Ето пълната програма на Локо:

1 кръг Локомотив - Пирин

2 кръг Лудогорец - Локомотив

3 кръг Локомотив - Хебър

4 кръг Ботев Враца - Локомотив

5 кръг Локомотив - Арда

6 кръг Локо София - Локомотив

7 кръг Локомотив - ЦСКА - София

8 кръг Берое - Локомотив

9 кръг Локомотив - Ботев

10 кръг Септември - Локомотив

11 кръг Локомотив - Черно море

12 кръг Локомотив - ЦСКА 1948

13 кръг Спартак Варна - Локомотив

14 кръг Локомотив - Славия

15 кръг Левски - Локомотив

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