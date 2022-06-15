Пълната програма на Локомотив (Пловдив) за новия сезон
Локомотив (Пловдив) започва новия сезон в efbet Лига с домакинство на Хебър (Пазарджик). Това отреди изтегленият днес жребий. Първенството започва на 8-10 юли.
Ето пълната програма на Локо:
1 кръг Локомотив - Пирин
2 кръг Лудогорец - Локомотив
3 кръг Локомотив - Хебър
4 кръг Ботев Враца - Локомотив
5 кръг Локомотив - Арда
6 кръг Локо София - Локомотив
7 кръг Локомотив - ЦСКА - София
8 кръг Берое - Локомотив
9 кръг Локомотив - Ботев
10 кръг Септември - Локомотив
11 кръг Локомотив - Черно море
12 кръг Локомотив - ЦСКА 1948
13 кръг Спартак Варна - Локомотив
14 кръг Локомотив - Славия
15 кръг Левски - Локомотив
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