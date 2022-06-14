Шестима нови тренират с Локо (Пд) в Банско

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) замина на лагер в Банско. В понеделник следобед “черно-белите” проведоха своето първо занимание в курорта. За Банско заминаха Кристиан Томов, Тодор Павлов и Петър Андреев от втория отбор, както и Георги Каракашев, Пиер Зебли, Бабакар Дион, Мохамед Траоре, Сами Мехмедов и Иван Тонев.

Към Локомотив по-късно ще се присъедини Райън Бидунга, който имаше ангажименти с националния отбор на Република Конго. Днес пловдивчани ще имат две тренировки, а в сряда предстои контролна среща с Черно море.

Групата за лагера: Илко Пиргов, Кристиан Томов, Мартин Паскалев, Александър Василев, Милош Петрович, Тодор Павлов, Райън Бидунга, Йосип Томашевич, Георги Каракашев, Венсан Марсел, Петър Витанов, Бирсент Карагарен, Петър Андреев, Христо Иванов, Димитър Илиев, Преслав Боруков, Ивайло Димитров, Пиер Зебли, Бабакар Дион, Мохамед Траоре, Сами Мехмедов, Иван Тонев

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