Резултати, голмайстори и класиране от Североизточната Трета лига
Днес (14 май) се изиграха 3 от мачовете от 24-ия кръг кръг на Североизточната Трета лига. Лидерът Дунав (Русе) записа нова шампионатна победа - с 1:0 при гостуването си на Ботев (Нови пазар).
Светкавица (Търговище) се наложи у дома над Рилци с 3:1, а Черноморец (Балчик) разгроми като гост Спортист (ГТ) с 6:0.
Ето резултатите от кръга:
Ботев (Нови пазар) 0:1 Дунав (Русе)
0:1 Александър Кирилов (40)
Светкавица (Търговище) 3:1 Рилци (Добрич)
1:0 Румен Николов (16)
1:1 Живодар Владев (27)
2:1 Любомир Михалев (41)
3:1 Румен Николов (90)
Спортист (Генерал Тошево) 0:6 Черноморец (Балчик)
0:1 Ели Маркес (11)
0:2 Светослав Николов (15)
0:3 Ангел Ангелов (23)
0:4 Почи (35)
0:5 Джорджио Димитров (69)
0:6 Светослав Николов (78)
Септември (Тервел) 3:0 Локомотив (Русе) - служебен
15 май 2022 г., неделя, 13:00 ч:
Доростол (Силистра) - Устрем (Дончево)
15 май 2022 г., неделя, 14:00 ч:
Волов (Шумен) - Спартак II (Варна)
15 май 2022 г., неделя, 17:00 ч:
Черноломец (Попово) - Лудогорец III (Разград)