Резултати, голмайстори и класиране от Североизточната Трета лига

Днес (14 май) се изиграха 3 от мачовете от 24-ия кръг кръг на Североизточната Трета лига. Лидерът Дунав (Русе) записа нова шампионатна победа - с 1:0 при гостуването си на Ботев (Нови пазар).

Светкавица (Търговище) се наложи у дома над Рилци с 3:1, а Черноморец (Балчик) разгроми като гост Спортист (ГТ) с 6:0.

Ето резултатите от кръга:

Ботев (Нови пазар) 0:1 Дунав (Русе)



0:1 Александър Кирилов (40)

Светкавица (Търговище) 3:1 Рилци (Добрич)



1:0 Румен Николов (16)

1:1 Живодар Владев (27)

2:1 Любомир Михалев (41)

3:1 Румен Николов (90)

Спортист (Генерал Тошево) 0:6 Черноморец (Балчик)



0:1 Ели Маркес (11)

0:2 Светослав Николов (15)

0:3 Ангел Ангелов (23)

0:4 Почи (35)

0:5 Джорджио Димитров (69)

0:6 Светослав Николов (78)

Септември (Тервел) 3:0 Локомотив (Русе) - служебен