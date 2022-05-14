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Награждаване на Лудогорец за единайстата титла на България - на живо от Разград след 1:0 срешу Черно море
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  3. Резултати, голмайстори и класиране от Североизточната Трета лига

Резултати, голмайстори и класиране от Североизточната Трета лига

  • 14 май 2022 | 20:18
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Резултати, голмайстори и класиране от Североизточната Трета лига

Днес (14 май) се изиграха 3 от мачовете от 24-ия кръг кръг на Североизточната Трета лига. Лидерът Дунав (Русе) записа нова шампионатна победа - с 1:0 при гостуването си на Ботев (Нови пазар).

Светкавица (Търговище) се наложи у дома над Рилци с 3:1, а Черноморец (Балчик) разгроми като гост Спортист (ГТ) с 6:0. 

Ето резултатите от кръга:

Ботев (Нови пазар) 0:1 Дунав (Русе) 

0:1 Александър Кирилов (40)

Светкавица (Търговище) 3:1 Рилци (Добрич)

1:0 Румен Николов (16) 
1:1 Живодар Владев (27) 
2:1 Любомир Михалев (41) 
3:1 Румен Николов (90)

Спортист (Генерал Тошево) 0:6 Черноморец (Балчик) 

0:1 Ели Маркес (11) 
0:2 Светослав Николов (15) 
0:3 Ангел Ангелов (23) 
0:4 Почи (35) 
0:5 Джорджио Димитров (69) 
0:6 Светослав Николов (78)

Септември (Тервел) 3:0 Локомотив (Русе) - служебен

15 май 2022 г., неделя, 13:00 ч: 
Доростол (Силистра) - Устрем (Дончево) 

15 май 2022 г., неделя, 14:00 ч: 
Волов (Шумен) - Спартак II (Варна) 

15 май 2022 г., неделя, 17:00 ч: 
Черноломец (Попово) - Лудогорец III (Разград)

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