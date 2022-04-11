Полуфинал №1 в Efbet Супер Волей: Нефтохимик - Монтана 0:0 🏐

Полуфиналите в първенството при мъжете - efbet Супер Волей, стартират днес (11 април).

Начало дават отборите на Нефтохимик 2010 (Бургас) и Монтана, като вицешампионите са домакин на първите две срещи в зала "Младост" в морския град.

Днешният и утрешният двубой са с начален час 18:30 часа.

Следващата трета битка от серията е петък, 15 април от 18,30 часа, ако се стигне до четвърти мач, ще се изиграе на 16 април. Играе се до 3 от пет победи.

По пътя си Нефтохимик и Монтана отстраниха съответно ЦСКА с 2-0 победи, и Левски с 2-1 успеха в четвъртфиналните серии.

Полуфинал №1:

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - МОНТАНА ВОЛЕЙ 0:0 (0:0)

НЕФТОХИМИК: Александер Туш, Николай Учиков, Юлиус Фиркал, Калоян Балабанов, Николай Николов, Николай Колев - Мартин Иванов-либеро

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

МОНТАНА: Максимилиан Талер, Жулиен Георгиев, Димитър Калчев, Радослав Попов, Стефан Чавдаров, Мартин Кръстев - Мартин Божилов-либеро

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.