Резултати от ББЛ А и ББЛ Б група
Ето и всички резултати от мачовете този уикенд:
ББЛ А група
Запад
Правец – Балкан -2 – 91:82
Микс – Локомотив София – 78:71
Хебър – ЦСКА – 64:77
Изток
ИУ – Шумен -2 – 61:81
Шабла – Светкавица – 51:67
Шоутайм – Ънстопабъл – 97:56
ББЛ Б група
Запад
Carppopolis – Титан Пропъртис – 72:69
Септември – Спортни настилки зуум дизайн – 66:75
Изток
Шоутайм Б – Калиакра – 84:41
Светкавица Б – Консуматорите – 65:55
Спортбаскет ГТ – Черноморец Балчик – 67:51
Олд файв – Ънстопабъл Б – 0:20
Юг
Кралете на долината – Хебър Б – 60:107
Рогош – Олимпия Ямбол – 79:90
Хасково – Раковски – 105:90
Майна таун – Пловдив мамбас – 0:20
Център, плейофи
Гочита – Чардафон Б – 0:20
Мега жега – Локомотив Горна Оряховица Б – 62:58
Предаторс – Ударникъ – 62:69
Снимка: ББЛ