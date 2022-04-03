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Резултати от ББЛ А и ББЛ Б група

  • 3 април 2022 | 20:24
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Резултати от ББЛ А и ББЛ Б група

Ето и всички резултати от мачовете този уикенд:

ББЛ А група 

Запад 
Правец – Балкан -2 – 91:82 
Микс – Локомотив София – 78:71 
Хебър – ЦСКА – 64:77 

Изток 
ИУ – Шумен -2 – 61:81 
Шабла – Светкавица – 51:67 
Шоутайм – Ънстопабъл – 97:56 
 

ББЛ Б група 

Запад 
Carppopolis – Титан Пропъртис – 72:69 
Септември – Спортни настилки зуум дизайн – 66:75 

 Изток 
Шоутайм Б – Калиакра – 84:41 
Светкавица Б – Консуматорите – 65:55 
Спортбаскет ГТ – Черноморец Балчик – 67:51 
Олд файв – Ънстопабъл Б – 0:20 

Юг 
Кралете на долината – Хебър Б – 60:107 
Рогош – Олимпия Ямбол – 79:90 
Хасково – Раковски – 105:90 
Майна таун – Пловдив мамбас – 0:20 

Център, плейофи 
Гочита – Чардафон Б – 0:20 
Мега жега – Локомотив Горна Оряховица Б – 62:58 
Предаторс – Ударникъ – 62:69

Снимка: ББЛ

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