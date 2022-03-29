Пламен Константинов и Локомотив победиха Енисей на Тодор Скримов в отложен мач

Пламен Константинов изведе водения от него отбор на Локомотив (Новосибирск) до 19-а победа в Суперлигата на Русия.

В отложен мач от 17-ия кръг Локомотив се наложи у дома над Енисей (Красноярск) с 3:0 (25:20, 25:14, 25:20).

Пламен Константинов даде шанс за игра на някои от резервните си състезатели.

Най-резултатен за Локомотив стана канадецът Джон Гордън Перин с 13 точки (65% ефективност в атака, 24% перфектно и 53% позитивно посрещане - +11).

Денис Черейски добави 11 точки (2 аса, 3 блока, 60% ефективност в атака - +5). Дражен Луберич (4 аса, 1 блок, 25% ефективност в атака - -2) и Александър Ткачьов (1 блок, 82% ефективност в атака - +6) добавиха по още 10 точки.

Тодор Скримов игра цял мач за Енисей и реализира 8 точки (1 блок, 29% ефективност в атака, 19% перфектно и 29% позитивно посрещане - -3).

Така Локомотив има вече в актива си 55 точки (19 победи, 3 загуби) и си върна второто място във временното класиране.

Енисей изостава на една победа и 5 точки от АСК (Нижни Новгород), който заема последното място в зоната на плейофите. Тодор Скримов и съотборниците му имат в актива си 21 точки (7 победи, 16 загуби).

На 2 април Локомотив гостува на АСК в Нижни Новгород. Тодор Скримов и компания срещат шампиона Динамо (Москва) на 2 април.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) 3:0 (25:20, 25:14, 25:20)

ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев 2, Дражен Лубурич 10, Джон Гордън Перин 13, Сергей Савин 6, Денис Черейски 11, Александър Ткачьов 10 - Роман Мартинюк-либеро (Семьон Кривитченко-либеро, Игор Тисевич, Сергей Никитин 1, Кирил Власов, Павел Круглов)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

ЕНИСЕЙ: Игор Коваликов 3, Кирил Клец 9, ТОДОР СКРИМОВ 8, Иван Валеев 2, Максим Куликов 2, Антон Максимов 3 - Александър Янутов-либеро (Константин Осипов, Данила Гаврилов 2)

Старши треньор: ЮРИЙ ФИЛИПОВ

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