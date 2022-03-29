Рилски се изравни с Балкан и Черно море по брой Купи на България

Отборът на Рилски спортист отново се качи на върха в турнира за Купата на България. Момчетата на Людмил Хаджисотиров защитиха трофея си в повторение на миналогодишния финал срещу Левски, като този път самоковци се наложиха с 92:86 след здрав мач в “Арена Ботевград”.

Купата отново е за Рилски спортист след трилър в Ботевград!

По този начин Рилецо добави четвърта Купа на България в своята витрина (2016, 2018, 2021) и се изравни по брой трофеи от тази надпревара с отборите на Балкан (1970, 1986, 1987, 1988) и Черно море (1998, 1999, 2000, 2015), които в историята си също са триумфирали четири пъти. Най-много има ЦСКА с 18 Купи, докато Левски е на второ място с 14.

Всички носители на Купата на България и техните треньори:



2022 Рилски спортист (Самоков) Людмил Хаджисотиров

2021 Рилски спортист (Самоков) Людмил Хаджисотиров

2020 Левски Лукойл (София) Константин Папазов

2019 Левски Лукойл (София) Константин Папазов

2018 Рилски спортист (Самоков) Людмил Хаджисотиров

2017 Берое (Стара Загора) Любомир Минчев

2016 Рилски спортист (Самоков) Росен Барчовски

2015 Черно море Порт (Варна) Драган Баич

2014 Левски (София) Константин Папазов

2013 Лукойл Академик (София) Сашо Везенков

2012 Лукойл Академик (София) Марин Докузовски

2011 Лукойл Академик (София) Йовица Арсич

2010 Левски (София) Константин Папазов

2009 Левски (София) Константин Папазов

2008 Лукойл Академик (София) Желко Лукаич

2007 Лукойл Академик (София) Марин Докузовски

2006 Лукойл Академик (София) Константин Папазов

2005 ЦСКА (София) Росен Барчовски

2004 Лукойл Академик (София) Слободан Николич

2003 Лукойл Академик (София) Петко Маринов

2002 Лукойл Академик (София) Петко Маринов

2001 Левски (София) Константин Папазов

2000 Черно море (Варна) Симеон Варчев

1999 Черно море (Варна) Симеон Варчев

1998 Черно море-Соди (Варна) Симеон Варчев

1997 Славия-ВИС 2 (София) Росен Барчовски

1996 Плама (Плевен) Дарин Великов

1995 Компакт (Димитровград) Петко Маринов

1994 ЦСКА (София) Румен Пейчев

1993 Левски-Тотел (София) Миле Протич

1992 ЦСКА (София) Румен Пейчев

1991 ЦСКА (София) Румен Пейчев

1990 ЦСКА (София) Петко Маринов

1989 ЦСКА (София) Петко Маринов

1988 Балкан (Ботевград) Иван Андреев

1987 Балкан (Ботевград) Иван Андреев

1986 Балкан (Ботевград) Иван Андреев

1985 ЦСКА Септемврийско знаме Петко Маринов

1984 ЦСКА Септемврийско знаме Петко Маринов

1983 Левски-Спартак (София) Георги Димитров

1982 Левски-Спартак (София) Георги Димитров

1981 ЦСКА Септемврийско знаме Омуртаг Кузманов

1980 ЦСКА Септемврийско знаме Нико Грозев

1979 Левски-Спартак (София) Петър Симанов

1978 ЦСКА Септемврийско знаме Цвятко Барчовски

1977 ЦСКА Септемврийско знаме Цвятко Барчовски

1976 Левски-Спартак (София) Антон Кузов

1975 Черноморец (Бургас) Динко Хаджидинев

1974 ЦСКА Септемврийско знаме Цвятко Барчовски

1973 ЦСКА Септемврийско знаме Цвятко Барчовски

1972 Левски-Спартак (София) Антон Кузов

1971 Левски-Спартак (София) Антон Кузов

1970 Балкан (Ботевград) Иван Колев

1969 Левски-Спартак (София) Антон Кузов

1968 Спартак (София) Петър Симанов

1967 Спартак (София) Петър Симанов

1966 Локомотив (София) Методи Томовски

1965 Черноморец (Бургас) Динко Хаджидинев

1964 ВИФ (София) Кирил Семов

1963 ЦДНА (София) Людмил Катерински

1962 ЦДНА (София) Илия Асенов

1959 Славия (София) Иван Владимиров

1956 Транспортен техникум (София) Георги Павлов

1955 ЦДНА (София) Людмил Катерински

1954 Академик (София) Божидар Такев

1953 ЦДНА (София) Людмил Катерински

1952 Академик (София) Божидар Такев

1951 Спартак (София) Петър Симанов

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Снимки: Владимир Иванов