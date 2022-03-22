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  3. Ейбрахам: Всеки ден се възхищавам на Моуриньо, той е моят римски чичо

Ейбрахам: Всеки ден се възхищавам на Моуриньо, той е моят римски чичо

  • 22 март 2022 | 17:54
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Ейбрахам: Всеки ден се възхищавам на Моуриньо, той е моят римски чичо

Голмайсторът на Рома Тами Ейбрахам разкри, че бързо се е влюбил в клуба и призна, че всеки ден се възхищава на Жозе Моуриньо, когото определя за своя „римски чичо“.

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„Отначало, когато се свързаха с мен, аз си помислих: „Това не е за мен“. Но щом хората ти обяснят за техните амбиции, покажат, че имат вяра в теб, и те накарат да се чувстваш ценен, тогава ти искаш да дадеш всичко от себе си за тях. Веднага щом пристигнах тук, аз се влюбих в това място. Все още възприемам Моуриньо за идол. Никога не съм му го казвал, но всеки път, щом го видя, аз изпитвам възхищение към него, въпреки че това се случва всеки ден. Когато той беше в Челси, аз също бях там, но все още бях хлапе. Тогава бях тренирал няколко пъти с него и знаех какъв човек е той, така че откакто дойдох тук, аз го наричам моя римски чичо“, сподели Ейбрахам пред CBS Sports.

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